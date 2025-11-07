Giorgia “beccata” dai fan: la sua reazione davanti al semaforo è virale

Giorgia celebra 30 anni di carriera: dopo una giornata speciale, dei fan la sorprendono mentre è in auto. La sua reazione.

Dopo la bomba sulla crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe, a far parlare il web è stato un episodio inaspettato: Giorgia, reduce da una giornata intensa di impegni tra X Factor e la presentazione del nuovo album “G“, è stata protagonista di un incontro memorabile con alcuni fan mentre era in auto, a tarda notte. Ecco la sua reazione che è diventata virale.

Giorgia festeggia 30 anni di carriera tra X Factor e il nuovo album

Impegnata nel ruolo di conduttrice della nuova puntata live di X Factor, come riportato da Today, Giorgia ha anche presentato il suo nuovo album “G” e il tour collegato, celebrando ufficialmente i suoi 30 anni di carriera.

Una ricorrenza importante, festeggiata con lo staff tra abbracci, brindisi, una torta gigante con la copertina dell’album e un biglietto speciale a forma di 30, decorato con i volti di tutto il suo team.

Tra le immagini pubblicate su Instagram, anche il maxi manifesto in piazza Duomo a Milano, che annuncia l’uscita dell’album, e momenti dal dietro le quinte del talent di Sky, dove l’artista ha ricevuto calorose congratulazioni anche dai colleghi coach Achille Lauro e Francesco Gabbani.

L’incontro con i fan al semaforo: la reazione della cantante

Dopo una giornata di festeggiamenti, Giorgia si trovava in auto, probabilmente diretta verso casa per un po’ di meritato riposo. Ma le sorprese non sono mancate. Ferma a un semaforo, la cantante è stata affiancata da un’altra macchina: a bordo, tre ragazzi con i finestrini abbassati e… un microfono a testa. Senza esitare, hanno iniziato a cantare a squarciagola nella notte il ritornello di “La cura per me“.

La sua reazione è stata immediata, spontanea e divertita. Visibilmente sorpresa, la cantante si è avvicinata al finestrino con un sorriso grande e ha esclamato: “Non ho parole!“. Quando il semaforo è scattato sul verde, le auto sono ripartite e l’artista ha salutato i suoi fan con un lungo “Ciaooooooo!“, mentre le loro voci continuavano a cantare nella notte.