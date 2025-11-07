Marco Bocci e Laura Chiatti, amore al capolinea: le indiscrezioni su una nuova crisi

Marco Bocci e Laura Chiatti sarebbero in crisi: le nuove indiscrezioni svelate da Amedeo Venza e riportate da Novella2000.

Non solo le voci della crisi tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, anche Marco Bocci e Laura Chiatti finiscono di nuovo sotto i riflettori del gossip. Da tempo considerati una delle coppie più affiatate nel mondo dello spettacolo, i due attori starebbero attraversando un nuovo periodo di difficile. Ecco, a seguire, l’indiscrezione.

Le parole di Laura Chiatti sulla precedente crisi con Marco Bocci

Marco Bocci e Laura Chiatti sono insieme da undici anni, come riportato da Novella2000, e nel corso della loro relazione hanno sempre mostrato grande complicità. Eppure, come in tutte le storie d’amore, anche tra loro non sono mancati momenti difficili.

Qualche tempo fa, avevano già vissuto una fase delicata, affrontata e superata con maturità e affetto reciproco. In quell’occasione, fu proprio l’attrice a raccontare cosa avevano vissuto: “Ci sono momenti in cui a ogni coppia che si rispetti accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate da lavoro, distanza e imprevisti che non fanno sconti a nessuno. La nostra concezione non è mai stata quella di buttare, bensì di aggiustare tutto. Ci sono state delle discussioni, è vero, ma parliamo di discussioni che non ci hanno mai portato a prendere la decisione di lasciarci“.

La nuova indiscrezione di Amedeo Venza

A distanza di anni da quell’intervista, tornano a circolare voci su una possibile crisi tra Marco Bocci e Laura Chiatti. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, noto esperto di gossip, secondo cui la coppia starebbe attraversando un momento delicato.

I due attori non hanno rilasciato commenti ufficiali, né fornito indizi attraverso i social, mantenendo un riserbo che ha inevitabilmente alimentato i sospetti. Al momento, si tratta solo di voci non confermate, da considerare con la dovuta prudenza. Tuttavia, il silenzio dei protagonisti continua a far discutere.