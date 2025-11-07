Carlo Conti, prime scintille a Sanremo: la frecciatina contro il collega scatena la polemica

Carlo Conti risponde alla proposta di coinvolgere il figlio nella scelta dei brani per Sanremo, lanciando una frecciatina ad Amadeus.

Il Festival di Sanremo si avvicina e Carlo Conti, al timone della nuova edizione, ha già iniziato a delineare il suo approccio alla kermesse. Proprio durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani, venerdì 7 novembre, il conduttore ha risposto con la sua nota ironia a chi gli suggeriva di seguire le orme di Amadeus, alle prese con un inaspettato flop, nella scelta delle canzoni. La replica del conduttore è una frecciatina che non è passata inosservata.

Carlo Conti e la scelta delle canzoni per Sanremo

Nel corso dell’incontro stampa per Sanremo Giovani, come riportato da Leggo.it, Carlo Conti ha scherzato sul carico di responsabilità che comporta la direzione artistica del Festival: “Non ci dormirò la notte“, ha detto con tono ironico.

La battuta è arrivata proprio in risposta a chi gli suggeriva un “trucchetto” già usato dal suo predecessore, ovvero chiedere un parere al figlio nella selezione delle canzoni. Una strategia che Amadeus aveva raccontato con orgoglio, ma che l’attuale conduttore del Festival ha subito messo in discussione, con una risposta che ha il sapore della stoccata.

“Deve fare il bambino, concentrarsi sulla scuola…”

La frecciatina vera e propria arriva poco dopo, quando Carlo Conti racconta un episodio personale: “Prima mi è squillato il cellulare“, ha spiegato. “Era una notifica del registro scolastico: mio figlio ha preso 5+ a un compito in classe“.

Poi, con un sorriso, precisa: “Il figlio di Amadeus è più grande, il mio ha 11 anni“. E affonda: “È giusto che pensi alla scuola e non alla musica. Deve fare il bambino, concentrarsi sulla scuola e non sulle canzoni di Sanremo“. Con questo intervento, il conduttore ha offerto un assaggio dello stile e del tono che intende portare al prossimo Festival, anche se sui social non sono mancati commenti critici da parte di chi non ha condiviso le sue parole.