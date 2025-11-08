Lady Diana e il flirt con re Juan Carlos che fa tremare Buckingham Palace: la verità viene a galla grazie a una autobiografia .

Dopo le polemiche attorno all’ex Principe Andrea, un nuovo scandalo coinvolge due giganti della Famiglia reale europea: è re Juan Carlos, con la sua autobiografia Reconciliación, a riaccendere i riflettori su un presunto flirt con Lady Diana, la principessa più amata (e spiata) del Novecento. Ma chi era davvero la lady lontano dalle telecamere? E cosa accadde davvero in quelle estati a Maiorca? Ecco i retroscena raccontati dal Re.

La verità sul flirt tra re Juan Carlos e Lady Diana

Nella sua autobiografia, re Juan Carlos affronta per la prima volta pubblicamente le voci di una relazione con la principessa Diana, scoppiate dopo i soggiorni estivi della famiglia reale britannica a Marivent, a Maiorca, a metà degli anni ’80.

Secondo quanto anticipato da Le Figaro Magazine e riportato da Vanity Fair, il sovrano smentisce ogni coinvolgimento sentimentale con parole nette e sorprendenti. Ma questo racconto si scontra con testimonianze che da anni alimentano il dubbio.

Nel 1992, la biografa Lady Colin Campbell nel libro Diana in Private descrisse Juan Carlos come un confidente prezioso della principessa, in un momento di crisi del suo matrimonio con re Carlo. Proprio quell’anno nacquero le speculazioni su una loro possibile intesa.

Anche Roberto Devorik, confidente e consigliere della principessa, raccontò un clima ben diverso da descritto dal re: “Il re era molto premuroso con lei, forse troppo”, disse.

Chi era davvero Lady Diana lontana dai paparazzi

Oltre alle indiscrezioni sul flirt, la figura di Lady Diana viene riconsiderata anche sotto una nuova luce: quella di una donna “fredda, taciturna, distante, tranne che in presenza dei paparazzi“. Le parole di Juan Carlos, pur respingendo ogni legame sentimentale, offrono un nuovo spunto inedito.