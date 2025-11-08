Dalle confessioni di Elisabetta Canalis al ritorno di fiamma tra Hunziker-Ramazzotti: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Non solo l’attesissima prima apparizione di Chiara Ferragni in tribunale per il caso Pandoro Gate. Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo, dei social e della TV è stato travolto da una valanga di notizie. Tra i gossip più chiacchierati, le recenti dichiarazioni di Elisabetta Canalis sulla fine del suo matrimonio e i rumor sempre più insistenti su un ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 03 al 07 novembre 2025.

Manuela Arcuri parla per la prima volta dopo le voci sulla fine del matrimonio

Dopo giorni di silenzi e indiscrezioni, Manuela Arcuri ha parlato per la prima volta sui social della difficile fase che sta vivendo. Le voci sulla fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco si erano fatte sempre più insistenti, soprattutto dopo un suo post dal tono misterioso.

Ora, l’attrice affida a Instagram un messaggio chiaro: “Sapete che non è un periodo facile, ma passerà“, ha dichiarato, ringraziando i fan per il sostegno. A farle compagnia in questo momento delicato, oltre al figlio Mattia, c’è anche Balù, un cucciolo di tre mesi e mezzo che ha appena accolto in famiglia: “Mi sta dando grande amore. Ci tenevo a farvelo conoscere“.

Rocío Muñoz Morales torna a parlare del suo “ex” Raoul Bova

Settimana intensa anche per Rocío Muñoz Morales. Per la prima volta parla apertamente del suo rapporto attuale con Raoul Bova, dopo settimane di rumors.

Ospite in diretta da Fiorello, l’attrice ha raccontanto come oggi, nonostante tutto, tra loro regni la serenità: “Abbiamo due figlie meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie e lo sarà per sempre“.

Elisabetta Canalis parla della fine del matrimonio con Brian Perri

Elisabetta Canalis torna a far parlare di sé in questa settimana con una toccante intervista a Vanity Fair, dove svela i retroscena della fine del matrimonio.

Sulla separazione da Brian Perri, l’ex Velina ha usato parole forti, definendola “un lutto“, ma anche una scelta consapevole: “Ci ha permesso di volerci bene ancora di più“. I due continuano a mantenere un rapporto sereno per amore della figlia Skyler Eva.

“Facciamo tante cose insieme: siamo una coppia un po’ atipica. Abbiamo sempre messo Skyler davanti a tutto, lasciando da parte qualsiasi dissapore. Halloween, Natale, le vacanze d’estate sono momenti che passiamo assieme a lei, spazi intoccabili“, ha aggiunto.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo: nuove voci di crisi

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sarebbero in crisi, nonostante la nascita del loro primo figlio, il piccolo Enea. Tutto è partito da una foto di Halloween postata da Jacqueline, in cui compare solo lei travestita da Crudelia De Mon con il bambino in braccio.

Nessuna traccia del cantante, un’assenza che non è passata inosservata ai fan e ha riacceso i rumors su una possibile rottura. Non è la prima volta che la coppia finisce sotto i riflettori per sospette tensioni, ma stavolta i segnali sembrano più evidenti.

Il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Ma il vero gossip che accende i sogni dei fan arriva dal settimanale Diva e Donna e riguarda un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Durante la festa per i 62 anni del cantante, i due ex sarebbero apparsi più complici che mai, tanto da far circolare la voce di un presunto bacio. Sebbene nessuno dei due abbia confermato l’indiscrezione, il loro legame affettuoso e profondo non è mai davvero svanito e ora i social si infiammano, sognando un riavvicinamento.