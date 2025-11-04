Elisabetta Canalis tra l’ex marito e Alvise Rigo: le ultime rivelazioni dell’ex velina

In un’intervista a Vanity Fair, l’ex velina Elisabetta Canalis parla della fine del matrimonio con Brian Perri.

Dopo essersi mostrata in versione coniglietta di Playboy per Halloween, Elisabetta Canalis si apre in una nuova intervista a Vanity Fair, parlando con sincerità della fine del matrimonio con Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva, e della possibilità di tornare a vivere in Italia. Di seguito, le sue parole.

Elisabetta Canalis e la possibilità di ritornare a vivere in Italia

Vivendo oggi a Los Angeles, nell’intervista a Vanity Fair, Elisabetta Canalis non esclude un futuro ritorno in Italia, più precisamente nella sua amata Sardegna: “Tra vent’anni mi vedo nella mia casetta in Sardegna, circondata dai cani, magari anche con un cavallo, e con tutti i miei amici gay, mentre ci facciamo un tè e guardiamo il tramonto“.

Un’immagine intima e dolce, accompagnata da una riflessione sulla bellezza del tempo che passa: “A quel punto non avrò più l’ansia del girovita. Perché bisogna anche smettere di lottare contro il tempo e semplicemente farsi trasportare. La vita è bella con tutte le sue sfumature, a tutte le età“.

Il racconto della separazione da Brian Perri

Prima del possibile ritorno in Italia, Elisabetta Canalis ha anche descritto la fine del suo matrimonio con Brian Perri come una perdita importante, paragonabile a un lutto. I due si erano sposati nel 2014 e l’anno successivo avevano accolto la nascita della loro figlia Skyler Eva. Tuttavia, nel 2023 hanno annunciato ufficialmente la separazione.

“Però se una coppia fa questa scelta è perché pensa sia la migliore per tutti. Nel mio caso è stata una decisione che ci ha permesso di volerci bene ancora di più e di avere un rapporto sereno“, ha raccontato l’ex velina.

Nonostante la fine della relazione, continuano a condividere momenti importanti insieme alla loro bambina, mettendo sempre lei al primo posto. “Facciamo tante cose insieme: siamo una coppia un po’ atipica. Abbiamo sempre messo Skyler davanti a tutto, lasciando da parte qualsiasi dissapore. Halloween, Natale, le vacanze d’estate sono momenti che passiamo assieme a lei, spazi intoccabili“.

La Canalis non ha commentato le recenti voci su un possibile legame con l’attore Alvise Rigo. Sulla sua attuale vita, ha dichiarato. “Sono molto serena, non mi manca niente. La fonte d’amore più grande sono mia figlia e gli animali, che mi hanno accompagnato in ogni momento della mia vita“.