Stefano De Martino, la “battaglia” in TV con Gerry Scotti: il padre Enrico rompe il silenzio

Enrico De Martino, papà di Stefano, parla per la prima volta del figlio, di Maria De Filippi e di un possibile futuro a Sanremo. Le sue parole.

C’è chi preferisce restare lontano dai riflettori, anche quando il proprio figlio è uno dei volti più amati della televisione italiana. È il caso di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, che raramente si lascia andare a interviste o commenti pubblici. Mentre il conduttore ed ex ballerino viene ‘punto’ dalla sua ex, Belen Rodriguez, il genitore ha invece scelto di rompere il silenzio e raccontarsi, condividendo ricordi, racconti inediti, emozioni e un accenno a un futuro che potrebbe riservare grandi sorprese per l’amatissimo padrone di casa di Affari Tuoi.

La scelta di Enrico De Martino

Ex ballerino e ristoratore, Enrico De Martino ha ripercorso la sua carriera e la scelta di lasciare la danza per dedicarsi alla famiglia. “La mia carriera di ballerino professionista si è interrotta quando avevo 25 anni”, ha raccontato in una intervista al Corriere del Mezzogiorno. “Mi trovavo a Roma, in tournée, quando la mia fidanzata, oggi mia moglie, mi telefonò per dirmi che era incinta di Stefano”, ha aggiunto. Un evento che inevitabilmente ha rappresentato una svolta nella sua vita: “Ho dovuto prendere una decisione e assumermi una responsabilità. Così la danza è diventata un hobby e ho affiancato a lei il lavoro di ristoratore, che ho portato avanti fino ai quarant’anni”.

Un ulteriore momento speciale del suo racconto riguarda l’incontro con Maria De Filippi, la prima a scoprire il talento di Stefano, allora giovane ballerino ad Amici. “Ho avuto il piacere di conoscere Maria solo due anni fa quando registrai il programma Da Natale a Santo Stefano in cui ballavo con mio figlio. Fu un bell’incontro, ricordo che mi chiese: ‘Sei contento della carriera di tuo figlio?’ E cosa potevo rispondere? Contentissimo”, ha detto Enrico, con evidente orgoglio.

La sfida con Gerry Scotti e il futuro di Stefano De Martino

Nel corso dell’intervista, Enrico De Martino ha commentato anche la “sfida in famiglia” tra Affari Tuoi, condotto dal figlio su Ra1, e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5: “Non sono assolutamente preoccupato per gli ascolti. Lui è entusiasta di avere un confronto quotidiano con Gerry Scotti che è uno dei più bravi in campo, lo sprona ad andare avanti e a migliorare sempre di più”.

Infine, la battuta che ha acceso la curiosità dei fan riguarda il futuro di Stefano e un possibile approdo a Sanremo: “Per il momento no. Nel 2027 non si sa, sono voci che circolano”. Una risposta che, pur restando vaga, lascia aperta la porta a una possibilità che entusiasma molti: vedere De Martino alla guida del Festival più famoso d’Italia.