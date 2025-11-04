Francesco Gabbani superdotato, colpo di scena: arriva la risposta che tutti aspettavano

Francesco Gabbani ospite di Supernova: spunta la domanda su una voce che lo vorrebbe “superdotato”. Ecco la risposta del cantante.

Nel panorama degli ospiti di Supernova, il podcast firmato da Alessandro Cattelan, è il turno di Francesco Gabbani, protagonista della nuova puntata. Mentre stupisce il prima e dopo di Stefano De Martino, il cantante sorprende il pubblico affrontando con disinvoltura anche le voci più curiose che lo riguardano, tra cui quella che lo descrive come “superdotato“.

Francesco Gabbani e il suo ruolo a X Factor

Non solo la rivelazione attesa da tutti, a Supernova, Francesco Gabbani condivide anche una riflessione legata alla sua esperienza come giudice a X Factor, soffermandosi sull’importanza dei rifiuti nel percorso professionale.

“All’inizio avevo paura di dirlo, ma i ‘no’ che ho preso nella mia carriera mi hanno fatto bene. Ti fortificano, ti fanno capire se davvero sei determinato“, ha dichiarato. Il suo consiglio ai giovani artisti è chiaro e sincero: “Ai ragazzi dico sempre: non fate musica per diventare famosi o per i soldi, fatela per fare musica“.

“Si dice che sei superdotato…”: ecco la risposta del cantante

Durante la puntata, Alessandro Cattelan introduce con tono divertito una domanda che, come preannuncia lui stesso, arriva da una delle persone presenti al tavolo: “Una delle persone sedute a questo tavolo, non ti dirò chi, mi chiesto di chiederti se nella tua vita hai mai pensato di fare porno“.

Francesco Gabbani ride, come se sapesse già dove si andrà a parare. Il conduttore aggiunge: “Ha trovato un’intervista in cui si parla di una natura… – continua il conduttore -. Ma io volevo chiederti: come fa il giornalista a saperlo? ‘Ah, si dice che sei superdotato’“.

Il cantautore non si tira indietro e risponde con ironia: “Lo so, lo so che le leggende… Le voci ormai girano però beh, non sta a me dirlo“. Poi spiega con un tono tra il divertito: “Il punto d’inizio di questa leggenda? Deriva tutto da delle immagini televisive con completi sartoriali che hanno creato quella zona lì un po’ ‘bombè’, però potrebbe anche essere eh, lascio il mistero“.