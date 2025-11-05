Cristiano Ronaldo parla del matrimonio con Georgina Rodriguez e lascia tutti senza parole: ecco cosa ha detto sulla data e chi ha reso possibile la proposta.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono pronti a compiere il grande passo. Dopo anni d’amore, figli, trasferte, sogni condivisi e un accordo prematrimoniale, i cui dettagli sono emersi nei mesi scorsi, il campione portoghese ha raccontato come è arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio e svelato un dettaglio su quando si celebrerà. Niente location spettacolari o momenti studiati nei minimi dettagli: tutto è accaduto in modo spontaneo, in un’atmosfera familiare e inattesa. E a renderlo possibile sarebbe stato un intervento speciale e inaspettato…

L’amore con Georgina Rodriguez: solido e lontano dai riflettori

Insieme dal 2016, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez formano una delle coppie più ammirate del mondo. Un legame costruito nel tempo, tra quotidianità, viaggi e la crescita dei loro cinque figli. “Sapevo che un giorno l’avrei fatto, ma non avevo pianificato di farlo in quel momento”, ha spiegato il campione in un’intervista a Piers Morgan.

La proposta, arrivata di notte, è stata tutt’altro che convenzionale. “Era circa l’una, le mie figlie dormivano e una mia amica mi ha dato l’anello. Mentre stavo per darlo a Georgina, i miei due figli sono entrati e mi hanno detto: Papà, darai l’anello alla mamma e le chiederai di sposarsi”. Un momento tenero e inaspettato che ha cambiato per sempre la vita del calciatore e della sua compagna.

Cristiano Ronaldo: proposta di matrimonio e l’anello da sogno

Cristiano Ronaldo non ha organizzato nulla di elaborato: niente inginocchiamenti o coreografie da film, solo emozione pura e una decisione nata dal cuore. “Alla fine era quello che volevo, non mi sono inginocchiato perché non mi ero preparato nulla. È stato un momento bellissimo. Ho fatto anche un discorso”, ha raccontato il campione, sottolineando come siano stati i figli a rendere quel gesto ancora più speciale.

L’anello, dal valore di oltre un milione di dollari, è già diventato virale sui social, simbolo di un amore che dura da anni e che presto verrà coronato dal matrimonio. “Sapevo che lei sarebbe stata la donna della mia vita”, ha detto Ronaldo con emozione. E sul futuro? Nessuna data certa, ma un indizio: “Dopo la Coppa del Mondo”, ha aggiunto sorridendo, precisando che Georgina desidera una cerimonia intima e riservata.