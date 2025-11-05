Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo tornano al centro del gossip: dopo la nascita del piccolo Enea, nuove voci di crisi agitano la coppia. Arriva la reazione di lei…

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, da poco diventati genitori del piccolo Enea, tornano nuovamente al centro del gossip. Nonostante la gioia immensa dell’essere diventati genitori, le voci e i rumor che da giorni si rincorrono sul web riguardo a una presunta crisi tra i due non accennano a spegnersi. Nessuna conferma né smentita ufficiale, ma alcuni dettagli social hanno alimentato la curiosità dei fan. E proprio Jacqueline ha scelto di rompere il silenzio a modo suo attraverso i social.

Le voci di crisi con Ultimo

Tutto è iniziato da una semplice foto di Halloween: Jacqueline, travestita da Crudelia De Mon, teneva in braccio il piccolo Enea vestito da dalmata. Nessuna traccia, però, di Ultimo. L’assenza del cantautore romano ha subito alimentato le ipotesi di una rottura tra i due, con alcuni blog di gossip che hanno parlato di “fine imminente” della storia d’amore.

Non sarebbe la prima volta che la coppia si trova al centro di voci simili: già in passato, infatti, entrambi avevano preferito non commentare pubblicamente, lasciando che fossero i fatti – e le immagini insieme – a parlare. Anche stavolta, Jacqueline ha deciso di non smentire apertamente ma di rispondere a modo suo, con parole che lasciano trasparire una certa maturità.

Il messaggio di Jacqueline e il nuovo progetto

Nelle ultime ore la giovane ha pubblicato una serie di storie su Instagram che sembrano essere una risposta indiretta ai gossip. “Mi sono sentita sbagliata tante volte”, ha scritto, “ma accettare ogni parte di me è stata la mia vittoria più grande”. Un messaggio particolarmente profondo, che molti hanno interpretato come una riflessione sulla crescita personale e forse, anche, sulla capacità di vivere un amore lontano dalle etichette mediatiche.

Ieri mattina, poi, Jacqueline ha salutato i suoi follower con un “buongiorno” carico di energia, annunciando un nuovo progetto che la vedrà protagonista a Roma nei prossimi giorni. Le sue storie, come sempre piene di autoironia, non sembrano affatto quelle di una donna in crisi. E se la coppia preferisce restare in silenzio, i fan scommettono che presto arriverà un gesto – o una foto – capace di smentire definitivamente ogni indiscrezione.