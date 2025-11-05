Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales si rivedono dopo la separazione per un motivo tenerissimo: il gesto dell’attore commuove.

Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sarebbe ormai tornato il sereno. Proprio di recente, Rocío era tornata a parlare del rapporto che i due ex hanno oggi. I due attori, legati per oltre dieci anni e separatisi nel 2025, si sono rivisti in un’occasione che ha commosso i fan e mostrato il legame profondo che ancora li unisce. Non si tratta di un ritorno di fiamma, ma di un momento speciale carico di dolcezza e vissuto comunque nel segno dell’amore, malgrado le loro strade si siano ormai separate.

Il legame tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales che va oltre la separazione

Nonostante la fine della relazione, tra Raoul e Rocío sembra regnare il rispetto e l’affetto reciproco. I due hanno costruito un rapporto maturo, mettendo sempre al centro la serenità delle loro figlie, Luna e Alma. Proprio in occasione del settimo compleanno della più piccola, la famiglia si è riunita – anche se in momenti diversi – per celebrare insieme un giorno importante. Rocío, come mostrano le immagini diffuse su Instagram, ha organizzato una giornata di festa allo “Zero Gravity” di Roma, il parco dedicato ad acrobazie e salti in libertà. Con lei c’erano la nonna materna e le due bambine, che tra risate e giochi hanno trascorso ore di pura spensieratezza.

La sorpresa di Raoul Bova commuove tutti

Il momento più tenero, però, è arrivato poche ore dopo. Impegnato a Torino per lavoro, Raoul Bova ha deciso di tornare a Roma per sorprendere le sue figlie. L’attore ha raggiunto l’ex abitazione di famiglia, fino a pochi mesi fa condivisa anche con Rocío portando “due enormi mazzi di fiori per le sue principesse”. “Baci, abbracci e coccole: non si avvertono tensioni, si respira solo affetto”, racconta il settimanale Oggi. Un gesto semplice ma pieno d’amore, che testimonia come, anche dopo la separazione, l’attore e l’ex compagna restino uniti da un sentimento più forte di tutto: quello per le loro figlie.