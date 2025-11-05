Laura Pausini travolta dalla bufera: lo sfogo durissimo dopo il terribile lutto

Dopo la tragedia che ha colpito la famiglia di Laura Pausini, la cugina rompe il silenzio con accuse durissime sui social.

Nei giorni scorsi, la cantante Laura Pausini è stata vittima di una terribile perdita in famiglia, ma nelle ore successive alla tragedia è scoppiata anche una polemica che nessuno si aspettava. Dopo la morte di Ettore Pausini, lo zio 78enne dell’artista, rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale a Bologna, una delle sue figlie – cugina della cantante Laura Pausini – ha affidato ai social uno sfogo durissimo, poi rimosso. Le sue parole, tra dolore e amarezza, hanno rapidamente fatto il giro dei social.

Lo sfogo social che ha fatto il giro del web

“Non li voglio vedere al funerale”, ha scritto la cugina di Laura Pausini, riferendosi ai parenti che, a suo dire, non avrebbero mai mostrato vicinanza a lei e al padre. Prima di rivolgersi ai familiari, la donna aveva duramente attaccato anche il 29enne alla guida dell’auto che ha travolto e ucciso il padre, sottolineando come l’uomo non si fosse fermato per prestare soccorso.

Solo in un secondo momento, lo sfogo si è concentrato sulla famiglia Pausini: “Ai giornalisti che hanno sottolineato la parentela dico che è solo sulla carta, anche se i media non vanno oltre le apparenze”, aveva tuonato sui social, con un chiaro riferimento alla celebre cantante amata in tutto il mondo.

Laura Pausini – www.donnaglamour.it

Il silenzio di Laura Pausini

Nel suo messaggio, poi rimosso, la donna ha aggiunto: “A quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre. A quella parte di parentado importa solo dei soldi e dell’apparenza/ipocrisia. E io non li voglio al funerale. Io non sono come loro, e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre”. Un dolore amplificato dalla rabbia, che ha scatenato reazioni contrastanti tra gli utenti. Laura Pausini, al momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sulla vicenda, preferendo mantenere il silenzio nel rispetto del lutto che ha colpito la sua famiglia.