Lutto per Laura Pausini: la notizia del tragico incidente

Grave lutto in famiglia per Laura Pausini: lo zio Ettore, travolto e ucciso in bici da un pirata della strada.

Tragedia nella famiglia di Laura Pausini. Lo zio paterno della cantante, di recente ospite nel programma di Silvia Toffanin, This is me, è morto domenica 2 novembre dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L’incidente che ha coinvolto Ettore Pausini, è avvenuto in via degli Stradelli Guelfi, nel tratto tra Castenaso e San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. L’automobilista responsabile non si è fermato per prestare soccorso, e ora è caccia al pirata della strada.

Laura Pausini: terribile lutto in famiglia

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Fanpage.it, Ettore Pausini, 78 anni, stava pedalando come era solito fare ogni weekend quando è stato investito da un’auto che procedeva in direzione opposta. I soccorsi sono arrivati immediatamente, ma nonostante un’ora di tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per rintracciare una Opel Astra vecchio modello, il veicolo coinvolto nell’incidente. La strada dove è avvenuto lo scontro è da tempo segnalata dai cittadini come pericolosa e in attesa di interventi di sicurezza.

Chi era Ettore Pausini, lo zio della cantante

Ettore Pausini era molto conosciuto a Bologna: per oltre trent’anni aveva gestito una storica barberia in piazza Azzarita. Dopo aver sconfitto un tumore, aveva deciso di impegnarsi come volontario nell’associazione Onconauti, dedicata alla riabilitazione dei pazienti oncologici. “Un uomo immenso”, lo ha ricordato l’amico Stefano Giordani, presidente dell’associazione.

Anche Laura Pausini era molto legata allo zio tragicamente scomparso, tanto che nel 2016 gli aveva dedicato un post commosso su Facebook, condividendo un volantino dell’associazione di cui faceva parte e che ritraeva l’uomo: “Mio zio Ettore è un vero campione! Sono orgogliosa di te e dei medici che ti hanno seguito zio. Ti voglio bene!”.