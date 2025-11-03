Charles Leclerc e Alexandra si sposano: proposta da film e un anello da sogno, ma quanto costa

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sposano: proposta da sogno tra rose e candele. L’anello di fidanzamento è spettacolare, ma quanto costa.

Fiori, candele e un amore da favola. Charles Leclerc, il pilota di Formula 1 della Ferrari, ha chiesto la mano della fidanzata Alexandra Saint Mleux con una proposta da sogno. Dopo due anni di relazione, i due hanno annunciato il fidanzamento ufficiale sui social, condividendo dolcissimi scatti con centinaia di rose rosse e l’anello in primo piano. “Mr & Mrs Leclerc”, ha scritto il campione su Instagram, mandando in visibilio i fan di tutto il mondo.

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux: la loro storia d’amore

Charles e Alexandra stanno insieme dall’inizio del 2023. Lei, studentessa d’arte e influencer 24enne, è sempre più presente ai box Ferrari, dove ha conquistato tutti con il suo stile raffinato e la sua discrezione. La loro relazione, nata nel Regno Unito lontano dai riflettori, è cresciuta con complicità e naturalezza, fino a diventare ufficiale con la romantica proposta condivisa online. L’atmosfera fiabesca e i dolcetti nei toni del bianco e del rosa hanno reso il momento ancora più magico.

Solo poche settimane fa, anche la famiglia Leclerc aveva festeggiato un altro lieto evento: le nozze del fratello maggiore Lorenzo, celebrate a Lecce con Charlotte Di Pietro. Un’occasione che, forse, ha ispirato anche Charles a coronare il suo sogno d’amore con Alexandra. Prima di Alexandra, il pilota monegasco era stato legato a Charlotte Siné, con cui aveva condiviso tre anni di relazione, terminata nel 2022. Oggi, invece, l’amore tra Charles e Alexandra si prepara a un nuovo, emozionante capitolo: le nozze.

La proposta di matrimonio e quanto costa l’anello da sogno

Sebbene i dettagli della proposta di matrimonio restino al momento privati, dalle immagini si intuisce che Charles Leclerc abbia scelto un’atmosfera intima e romantica nella loro casa, tra candele e petali di rose disposti a forma di cuore.

La coppia ha condiviso su Instagram gli scatti di un momento intimo e curato nei minimi dettagli: migliaia di rose rosse, candele accese e un anello di diamanti montato su una sottile fascia tempestata di pietre preziose. Non si conosce il valore esatto dell’anello, ma dalle immagini è evidente che il pilota di Formula 1 non abbia certo badato a spese per stupire la sua futura moglie.

Ma a rendere tutto ancora più dolce ci ha pensato il loro cane, Leo, che indossava un collare dorato con la scritta “Papà vuole sposarti”. Alexandra ha detto “sì”, rispondendo con un gesto dolcissimo: ha fatto recapitare al “papà” di Leo un biscottino con inciso “Mamma ha detto sì”.

