Manuela Arcuri parla sui social dopo le voci sulla presunta fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco.

Manuela Arcuri ha deciso di parlare dopo giorni di indiscrezioni sulla presunta fine del suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco. L’attrice, attraverso alcune storie su Instagram, ha confidato di stare vivendo un momento complicato. Nonostante manchino conferme ufficiali sulla rottura, l’attrice già in passato avrebbe usato i social per lasciare intendere la sua situazione sentimentale.

Le parole di Manuela Arcuri sui social

Il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco era stato celebrato nel 2022, dopo oltre dieci anni di relazione e la nascita del figlio Mattia nel 2014. Le voci di crisi si erano fatte insistenti dopo un post dell’attrice in cui scriveva: “Chi ti ama veramente non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta”. Poi, l’indiscrezione bomba sulla presunta separazione, arrivata a La Volta Buona dal direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi.

Adesso, però, ecco l’intervento social che alimenta le voci. Pur senza mai menzionare direttamente il marito, Giovanni Di Gianfrancesco, l’attrice ha parlato apertamente ai suoi follower, lasciando trapelare il difficile momento che sta attraversando: “Sapete che non è un periodo facile, ma passerà. Certo che passerà perché io sono una donna forte anche grazie a voi”, ha spiegato in una Story.

Una nuova compagnia per lei e suo figlio

Sempre via social l’attrice ha voluto ringraziare quanti le hanno scritto messaggi di sostegno dopo le recenti notizie: “Mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio”. Un’ondata d’affetto che, come ha raccontato, le ha permesso di affrontare questo periodo con più serenità.

Nonostante la fase delicata, Manuela Arcuri ha scelto di concentrarsi sulle piccole gioie quotidiane. Tra queste, oltre all’amato figlio Mattia che resta la sua priorità, la dolcissima presenza di Balù, il cagnolino di tre mesi e mezzo che ha appena accolto in famiglia: “Mi sta dando grande amore. Ci tenevo a farvelo conoscere”, ha raccontato mostrando il cucciolo ai suoi fan.