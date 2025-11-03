Dopo anni di attesa, Delia Duran e Alex Belli diventeranno genitori. La modella racconta sui social il dolore, la speranza e la sorpresa della gravidanza.

Dopo anni di voci e indiscrezioni – l’ultima solo nei giorni scorsi da parte del giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia, Delia Duran e Alex Belli hanno finalmente confermato la notizia più bella: diventeranno presto genitori. La modella venezuelana ha raccontato sui social la lunga attesa e le difficoltà vissute prima di scoprire di essere incinta, condividendo con i fan un messaggio pieno di emozione e gratitudine. Al tempo stesso, però, ha ricordato il lungo periodo di dolore che ha anticipato l’arrivo della grande gioia.

Il lungo percorso tra lacrime e dolore

Subito dopo l’intervista a Verissimo, Delia Duran ha voluto aprire il suo cuore in un toccante post su Instagram. Con parole piene di verità, ha rivelato il dolore e la forza dietro a questo momento di gioia: “Ci sono notizie che il cuore sogna di poter dire… e poi un giorno, dopo tanta strada, diventano realtà. Cinque anni di speranza, di silenzi, di lacrime nascoste e sorrisi forzati”.

Un percorso lungo e non privo di ostacoli, che la coppia ha affrontato con amore e fiducia reciproca: “Cinque anni a credere che, da qualche parte, un’anima stesse aspettando il momento giusto per raggiungerci. Oggi quel momento è arrivato”, ha proseguito la compagna di Alex Belli.

Delia Duran incinta: Alex Belli sorpreso in barca

La notizia è arrivata insieme a un video dolcissimo pubblicato su Instagram: il momento in cui Delia scopre di essere incinta. Le immagini mostrano la modella in barca, circondata dagli amici, mentre effettua un test di gravidanza poi risultato positivo. Dopo la commozione e l’abbraccio con un’amica, Delia ha scelto di sorprendere Alex Belli in cabina, rivelandogli la notizia con una tenerezza che ha conquistato i fan.

Tra lacrime e sorrisi, la coppia – insieme da sette anni – ha annunciato che il loro primo figlio arriverà nel 2026: un “grande regalo della vita”, come lo ha definito Delia. Nel toccante video, la modella venezuelana si è sottoposta ad una successiva ecografia che ha tolto ogni dubbio sulla gravidanza in corso.