Iva Zanicchi cade nello studio di Belve durante la registrazione a causa del “binario maledetto”: come sta la cantante dopo l’incidente.

La cantante emiliana Iva Zanicchi non è nuova a incidenti di percorso. Solo pochi giorni fa, era rimasta vittima di una caduta dopo un concerto. Adesso, la storia sembra ripetersi, ma cambia lo scenario. Non sono mancati attimi di paura nello studio di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Durante la registrazione della puntata che andrà in onda martedì 4 novembre, la cantante di Zingara è rimasta nuovamente vittima di una brutta caduta a causa del celebre “binario maledetto” che attraversa lo studio. Ecco come sta l’artista 85enne.

L’incidente durante la registrazione di Belve

Come raccontato già in precedenza da Davide Maggio, la caduta è avvenuta mentre la cantante attraversava il binario su cui scorre il carrello della telecamera. Nonostante il consueto avvertimento che Francesca Fagnani riserva ai suoi ospiti – “Occhio al binario!” – Iva Zanicchi è inciampata ed è finita a terra davanti al pubblico e alla troupe.

Le immagini trapelate dallo studio mostrano la conduttrice e diversi membri della produzione accorrere subito in suo aiuto. Persino un addetto del servizio antincendio si è precipitato per soccorrerla. La cantante, però, non si è lasciata prendere dal panico e, come è possibile vedere dalle foto che anticipano la seconda puntata e pubblicate da Leggo.it, avrebbe mantenuto il sorriso anche nei momenti più concitati.

Come sta Iva Zanicchi dopo la caduta

Fortunatamente, nessuna conseguenza grave per l’Aquila di Ligonchio dopo la caduta a Belve. Per la cantante, dunque, solo un po’ di paura. Con l’aiuto dello staff, Iva Zanicchi si è subito rimessa in piedi e ha insistito per proseguire con la registrazione dell’intervista, sedendo come di consueto di fronte alla conduttrice.

Una dimostrazione di grinta e professionalità che non sorprende chi la conosce: a 85 anni, la cantante continua a essere protagonista della tv italiana con la sua ironia e la sua energia inconfondibile. La puntata con Francesca Fagnani, che promette momenti intensi e divertenti, vedrà Iva tra i protagonisti, insieme ad Adriano Pappalardo e Irene Pivetti.