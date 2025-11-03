Ornella Vanoni a 91 anni dice addio alle “canne”, scopre i sogni più vividi con i sonniferi e lancia la moda delle bare colorate come regalo.

Ornella Vanoni è inarrestabile. A 91 anni, la signora della musica italiana continua a stupire con la sua ironia disarmante e quella sincerità che l’ha resa un’icona senza tempo. Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul NOVE, ha raccontato – come solo lei sa fare – gli ultimi, stravaganti capitoli della sua vita: l’addio alle “canne” e la scoperta dei “sonniferi magici”, tra sogni incredibili e regali da lasciare tutti a bocca aperta.

Notti agitate per Ornella Vanoni: “Ora sogno di tutto!”

Vanoni non ha mai avuto paura di parlare chiaro, e anche stavolta non si è risparmiata. “Ho smesso con le canne, un casino, c’ho l’acqua nei polmoni”, ha confessato, spiegando di aver rinunciato al suo “vizio serale” dopo cinquant’anni di abitudine. Ma la rinuncia ha portato con sé un effetto inatteso: un’esplosione di sogni degna di un film surrealista.

“Non facendomi più le canne, che non fanno sognare, ora ho un’attività onirica pazzesca! I sonniferi mi fanno sognare!” ha raccontato divertita. E i suoi racconti notturni sono puro spettacolo. Ha raccontato di essersi svegliata urlando in una giungla, circondata da omini che parlavano perfettamente italiano e tormentata dall’ansia di aver perso la borsa.

Bare colorate come regalo: la trovata della cantante

Se i suoi sogni sono degni di un film e tali da mettere in difficoltà persino Freud, i suoi regali non sono da meno. La cantante ha infatti svelato la sua ultima, geniale trovata: donare bare colorate agli amici che “hanno già tutto”. “Ci sono persone a cui non sai più cosa regalare, così ho trovato le bare colorate”, ha spiegato con una calma disarmante.

E come sempre, la Vanoni ha aggiunto il tocco di ironia che la contraddistingue: “Nell’attesa la usano come cassapanca, dove mettere le cose. È un regalo utilissimo!”. Con la sua solita eleganza irriverente, Ornella Vanoni trasforma ogni confessione in uno show. A 91 anni, tra sogni folli e regali surreali, resta l’artista più libera, autentica e divertente del panorama italiano.