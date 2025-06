Ornella Vanoni riceve la laurea ad honorem dall’Università Statale di Milano a 90 anni: omaggio alla sua eredità musicale e artistica.

A 90 anni Ornella Vanoni, nota per le sue iconiche affermazioni, riceve un riconoscimento prestigioso: la laurea magistrale ad honorem in Musica, Culture, Media e Performance. Il titolo è stato conferito dall’Università Statale di Milano come omaggio alla sua straordinaria carriera artistica e al contributo offerto alla cultura italiana. Nella giornata di ieri si è tenuta l’emozionante cerimonia, e non sono mancati i colpi di scena. Scopriamo qual è stata la reazione della cantante di fronte a questo importante riconoscimento.

Ornella Vanoni spiazza: “Non ho mai studiato”

Sul palco, visibilmente emozionata, la cantante ha accolto il riconoscimento con ironia e semplicità: “Io sono una cialtrona, non ho mai studiato” ha esordito tra gli applausi del pubblico. Ha poi ricordato i suoi genitori, dicendo: “Sarebbero impazziti di gioia se avessero saputo che ho la laurea“.

Qui il video dell’emozionante momento.

Nel suo discorso, Ornella Vanoni ha raccontato come la sua formazione artistica sia avvenuta principalmente sul palco, attraverso il teatro e la musica. “Mi sono acculturata attraverso il teatro“, ha dichiarato con umiltà, aggiungendo: “Non ho mai avuto un ego smisurato, anzi lo sto ancora aspettando… ma ormai è tardi“.

L’omaggio dell’università a Ornella Vanoni

L’intervento, tra sorrisi e commozione, ha sottolineato l’approccio sincero e diretto che da sempre la contraddistingue, facendo di lei un’icona non solo musicale, ma anche di autenticità e indipendenza.

La rettrice Marina Brambilla ha spiegato le motivazioni che hanno portato al conferimento della laurea: “Ornella Vanoni è un esempio di libertà artistica, intelligenza ironica e forza comunicativa. La sua arte ha trasmesso valori profondi e consapevolezza“.

“Le dobbiamo moltissimo – ha concluso la rettrice – perché ha vissuto la sua arte con generosità, ispirando intere generazioni“.