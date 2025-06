È morto a 82 anni Brian Wilson, cantante, compositore e co-fondatore dei Beach Boys, una delle band più influenti nella storia della musica pop. La notizia è stata comunicata dalla famiglia, che non ha divulgato ulteriori dettagli. Figura chiave nella creazione del celebre “California sound“, Wilson ha lasciato un’impronta profonda nella cultura musicale internazionale. Ma scopriamo tutti i dettagli della sua straordinaria carriera.

L’annuncio della morte di Brian Wilson, pubblicato dalla stessa famiglia del musicista sui suoi canali social, ha rapidamente fatto il giro del mondo.

We are heartbroken to announced that our beloved father Brian Wilson has passed away.



We are at a loss for words right now.



Please respect our privacy at this time as our family grieving.



We realize that we are sharing our grief with the world.



Love & Mercy pic.twitter.com/sIe7TUUdOm