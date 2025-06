Myrta Merlino lascia Pomeriggio Cinque, Lucio Presta chiede la prima serata ma Mediaset rifiuta. Dubbi sul futuro lavorativo.

Dopo l’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, programma ereditato due anni fa da Barbara D’Urso, si sono rincorse voci sul suo futuro lavorativo. Secondo alcune indiscrezioni, la giornalista sarebbe passata a Rete 4, mentre secondo altre avrebbe avuto un nuovo programma tutto suo.

Ora è spuntata una terza versione secondo cui il suo manager, Lucio Presta, avrebbe fatto richiesta a Mediaset per ottenere un programma in prima serata. Ma scopriamo che cosa ha risposto Pier Silvio Berlusconi.

La richiesta di Lucio Presta per Myrta Merlino

Lucio Presta aveva avanzato una richiesta chiara: una prima serata su Mediaset per Myrta Merlino come forma di buonuscita dopo l’addio a Pomeriggio Cinque. Una proposta che sembrava plausibile, viste l’esperienza e la professionalità della giornalista.

Tuttavia, secondo quanto riportato da fonti interne a Cologno Monzese, la risposta di Pier Silvio Berlusconi sarebbe stata categorica: niente prime time e neppure access prime time.

Lucio Presta

Si fa sempre più concreta, dunque, l’ipotesi di un ritorno di Myrta Merlino nella fascia mattutina, probabilmente in uno spazio informativo più consono al suo stile, simile a quanto già sperimentato con successo a La7.

La decisione di Mediaset rappresenta un segnale forte: nessun privilegio, nemmeno in uscita. Il volto di Pomeriggio Cinque verrà con ogni probabilità sostituito da Gianluigi Nuzzi, il favorito per dare continuità al programma pomeridiano. Una scelta in linea con la strategia di rinnovamento voluta da Pier Silvio Berlusconi, che punta a una nuova identità editoriale per i contenuti della rete.

Il futuro di Myrta Merlino e di Mediaset

Per Merlino si delinea una fase di transizione: lascia un programma di punta e torna in una fascia oraria meno prestigiosa, ma potenzialmente più libera editorialmente.

Il “no” a Myrta Merlino è solo un tassello nel complesso mosaico dei palinsesti Mediaset. Con Del Debbio ancora in proroga per mancanza di alternative, i casting aperti per l’access e la ricerca di nuovi volti per Rete 4, la situazione appare in continua evoluzione.

Il futuro di Myrta Merlino, per ora, resta sospeso tra retroscena e trattative. Ma una cosa è certa: Mediaset non farà sconti, neppure ai suoi nomi più noti.