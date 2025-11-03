Maria De Filippi chiede scusa in diretta dopo due gaffe che toccano temi sensibili di due allievi di Amici. Le sue parole.

Dopo le recenti dichiarazioni di un concorrente di Amici sulle sue insicurezze, Maria De Filippi si è trovata protagonista di due gaffe durante l’ultima puntata del programma. La conduttrice, solitamente attenta e misurata nei toni, ha pronunciato alcune frasi che hanno toccato in modo involontario punti sensibili di due allievi della scuola, Gard e Paola. Ecco, a seguire, le sue scuse pubblice.

Maria De Filippi inciampa in due gaffe: la frase su Gard

Gard si era aperto con i compagni raccontando il bullismo subito da ragazzino e le difficoltà legate ai chili di troppo. Durante una conversazione con lui, Maria De Filippi ha detto: “A lui ho detto che era un po’ cicciottello“.

Una frase che ha fatto riaffiorare vecchie ferite, spingendo la conduttrice a dichiarare: “Gard, io te lo giuro, ma giuro davvero che quando faccio queste cose, forse non mi rendo conto. Quando ero ragazza mia madre continuava a dirmi ‘sei ingrassata, hai messo peso, hai preso dei kg’. Quindi io vado in automatico e lo dico se lo vedo“.

Ha poi aggiunto, mostrando grande dispiacere: “Adesso Gard io tutte le volte che ti vedo sul tapis roulant mi sento tremendamente in colpa, mi sento proprio uno schifo, mi sento male“. Il cantante ha risposto con un sorriso, cercando di sdrammatizzare: “Però sono dimagrito un po‘”.

L’intervento su Paola e le scuse pubbliche

La seconda gaffe ha visto coinvolta la ballerina Paola. La conduttrice Maria De Filippi si è rivolta a lei dicendo: “Mi hanno riportato delle cose su di te. Noi due non abbiamo mai parlato, quindi quello che dico è ciò che vengo a sapere da altri. Comunque mi hanno riferito che tu ti senti molto brutta. Ma davvero? Questa è un’insicurezza che ti accompagna da quando sei molto piccola? Non capisco“.

Le parole della conduttrice hanno commosso profondamente la concorrente, che è scoppiata in lacrime. La conduttrice, visibilmente colpita dalla reazione, ha chiesto scusa anche a lei: “Senti io non voglio farti piangere, ti giuro che mi sento in colpa adesso. Adesso sto facendo la seconda figuraccia, ne ho fatta una anche con Gard e non volevo arrivare alla seconda“.

E infine ha spiegato: “Quindi mi scuso per la domanda anche con Paola, io volevo fare un complimento e non è venuto bene“.