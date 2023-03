Frasi sul mare: le citazioni e gli aforismi più belli sull’immenso specchio d’acqua che ha ispirato scrittori, poeti e cantautori.

“Chi tene ‘o mare ‘o sape ca è fesso e cuntento. Chi tene ‘o mare, ‘o ssaje, nun tene niente“, cantava sul finire degli anni Settanta Pino Daniele, uno dei più amati cantautori italiani. Perché il mare è qualcosa che ti frega, che ti appartiene, che senti tuo, ma che tuo non sarà mai. Su questa immensa distesa d’azzurro dal potere salvifico, rasserenante ma anche dalla capacità di imprimere una paura incontenibile, si è scritto davvero di tutto. Poeti, scrittori, cantanti e altri grandi pensatori ci hanno lasciato in eredità migliaia di frasi sul mare, in grado di descrivere la potenza di questo elemento della natura, ma anche di rendere chiaro quel bisogno di mare che spesso ci consuma dentro e ci fa venire voglia di raggiungerlo il prima possibile, e non solo d’estate. Se anche tu muori dalla voglia di tuffarti nell’azzurro del tuo mare del cuore, ecco alcune frasi che potrebbero alimentare il tuo desiderio.

Voglia di mare: le frasi più belle

La voglia di mare è un sentimento comune che molte persone provano durante l’estate o in qualsiasi altro momento dell’anno. Ma da cosa deriva questo bisogno? Secondo alcuni studi, dalla sensazione di libertà e di spensieratezza che si prova quando si è vicino al mare. Inoltre, il suono delle onde e l’aria fresca del mare possono avere effetti benefici sulla salute mentale, contribuendo a ridurre lo stress e l’ansia.

spiaggia mare nuotare

D’altronde, non c’è bisogno di sottolineare quanto la presenza di acqua sia un elemento fondamentale per l’essere umano fin dall’antichità. L’acqua rappresenta infatti una fonte di vita e di energia, ed è per questo che molte civiltà sono nate proprio sulle sponde del mare o di un fiume. In generale, la voglia di mare è un sentimento naturale e benefico che dovremmo ascoltare e cercare di soddisfare ogni volta che ne abbiamo l’opportunità. Se però per il momento non puoi farlo, accontentati di alcune delle citazioni più emozionanti che ci sono state lasciate in eredità da moltissimo pensatori:

– Io amo come il mare ama la riva: dolcemente e furiosamente! (Federico De Roberto)

– Ho bisogno del mare perché m’insegna. (Pablo Neruda)

– Il mare è il tuo specchio: contempli la tua anima nel volgersi infinito dell’onda che rotola. (Charles Baudelaire)

– Non si può essere infelici quando si ha questo: l’odore del mare. la sabbia sotto le dita, l’aria, il vento. (Iréne Némirovsky)

– Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice. (Jean-Claude Izzo)

– Vivere vicino al mare con i suoi profumi e con i suoi suoni e perdersi nei suoi confini non ha valore. Vivere vicino al mare è come scendere nel profondo di se stesso. (Michele Sannino)

– La cura per ogni cosa è l’acqua salata: sudore, lacrime o il mare. (Karen Blixen)

– Perché non c’è niente di più bello del modo in cui tutte le volte il mare cerca di baciare la spiaggia, non importa quante volte viene mandato via. (Sarah Kay)

Le migliori frasi sul mare di notte

Ti sei mai seduto a guardare il mare di notte, magari in una magica serata estiva? Ci sono poche cose al mondo così rilassanti. In quell’oscurità che porta l’orizzonte a confondersi con lo specchio d’acqua, immensa macchia nera pronta a inghiottirti con le sue calde e rassicuranti onde, molto spesso delicatissime a quest’ora, il tuo cuore sembra rallentare il proprio battito e la mente può arrivare in luoghi mai toccati prima.

Un’emozione che tanti scrittori hanno voluto descrivere con delle frasi diventate nel corso del tempo dei veri aforismi da condividere con le persone che amiamo. Ecco alcune delle più belle in assoluto, ma rimaste anonime:

– Per quanto lo si guardi non si riesce a svelare questo mistero: cosa si nasconde sotto il nero mare notturno?

– Di notte il mare è ancora capace di stupirci e di farci innamorare.

– Di notte cosa c’è di più romantico e affascinante insieme di guardare il mare mano nella mano?

– Il mare di notte è affascinante e respingente insieme.

– Di notte il mare ci chiama e ci tiene lontani dalla sua lucida superficie.

– Un mare notturno che lascia vagare lo sguardo e stimola la nostra fantasia.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG