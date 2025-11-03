Elenoire Ferruzzi si racconta a Le Iene Presentano Inside: dalla chirurgia estetica alla dismorfofobia, ecco la sua intervista.

Dopo l’ultimo siparietto di Ornella Vanoni tra canne e bare colorate, a far parlare è Elenoire Ferruzzi, che si è raccontata senza filtri ad Alice Martinelli nel documentario Le Iene Presentano Inside. Un’intervista, riportata da Biccy, in cui la showgirl ha parlato apertamente del suo aspetto, degli interventi chirurgici subiti nel tempo e della patologia di cui soffre: la dismorfofobia.

Elenoire Ferruzzi parla senza filtri dei suoi interventi estetici

Elenoire Ferruzzi ha condiviso con Alice Martinelli ogni tappa del suo percorso di trasformazione estetica, dichiarando di non essersi mai pentita delle modifiche fatte. Il primo intervento è stato al naso, seguito da un ritocco agli zigomi. Successivamente, si è sottoposta a un intervento alle labbra.

Ha poi aggiunto che non sono mancati mini lifting, mastoplastica, iniezioni di botox e filler, e piccoli ritocchi per sollevare le palpebre. A proposito del suo seno ha raccontato: “Solo le protesi 7 mila euro, perché è custom made, cioè vuol dire che te le devono fare su misura. Non sono neanche eccessivamente fake, nel senso sono molto belle senza reggiseno. Mi piacciono così, ma le vorrei più grosse“.

“Soffro di dismorfofobia”: la confessione

Nel corso dell’intervista a Le Iene Presentano Inside, Elenoire Ferruzzi ha ammesso con grande onestà di soffrire di dismorfofobia, una condizione che la porta a non riuscire a percepire correttamente la propria immagine.

“Se mi sono chiesta perché voglio tutto sempre più grande? Sì, perché è una patologia in realtà, si chiama dismorfofobia, tu non riesci mai a percepirti nel modo giusto“, ha dichiarato. Ha inoltre parlato del significato che attribuisce a dettagli estetici precisi, come le sue unghie: “Io amo le unghie così. Le unghie sono mie, la mia unghia sopra viene ricoperta con una pasta di acrilico che è molto dura“.

A proposito della naturalezza ha aggiunto: “La parola ‘naturale’ mi crea l’orticaria perché non mi piace. Se mi fosse piaciuta la naturalezza, sarei rimasta com’ero“.