Eros Ramazzotti premiato a Cannes per la carriera, ma una domanda sulla carbonara lo spiazza: il video fa sorridere e diventa virale.

Eros Ramazzotti è volato a Cannes per un’occasione speciale: il cantante romano ha ricevuto lo scorso weekend l’Award d’Honneur durante gli NRJ Awards, un riconoscimento alla carriera che celebra il suo successo internazionale. Eppure, nella medesima occasione, si è reso protagonista involontario di un piccolo siparietto diventato subito virale: una domanda “scomoda”, alla quale però il cantante ha saputo rispondere alla perfezione!

Un premio alla carriera e un amore reciproco con la Francia

L’Italia lo ama, ma anche la Francia non è da meno: Eros Ramazzotti è da anni tra i cantanti italiani più apprezzati oltralpe. A Cannes, durante la cerimonia degli NRJ Awards, ha incantato il pubblico con la sua presenza e il suo carisma. Un momento di festa, immortalato anche da TF1, la principale emittente televisiva francese, che ha pubblicato sui social alcuni video con gli artisti presenti all’evento.

“All’NRJ ho ricevuto l’Award d’Honneur, un riconoscimento che porterò sempre nel cuore. Grazie al pubblico francese che da sempre mi accoglie con amore”, ha scritto l’artista su Instagram, condividendo tutta la sua gratitudine, insieme ad una serie di video e foto, e dando ai francesi l’appuntamento durante il suo tour.

Eros Ramazzotti e la domanda “scomoda” sulla carbonara

Durante un’intervista con TF1, però, Eros Ramazzotti è stato colto di sorpresa da una domanda culinaria che ha scatenato ironia e curiosità: “Nella carbonara va la panna?”. Il cantante, con un’espressione a dir poco sorpresa e spiazzata, ha risposto senza esitazione: “No, no panna nella pasta alla carbonara”.

Il video è subito diventato virale e ha riaperto uno dei dibattiti più antichi tra gli amanti della cucina italiana. Nei commenti, infatti, molti utenti hanno ricordato come in diversi ristoranti francesi la panna venga ancora utilizzata nella celebre ricetta romana. Un confronto che, a giudicare dalle reazioni, sembra destinato a continuare ancora a lungo, ma al quale il cantante sembra aver messo, almeno per un attimo, la parola fine, con simpatia e stile.