Temptation Island, Lucia Ilardo affonda Rosario Guglielmi: la replica dopo Verissimo

Temptation Island, Lucia Ilardo risponde all’ex fidanzato Rosario Guglielmi dopo la sua ospitata a Verissimo. Frecciatine e ironia sui social.

Lucia Ilardo torna a parlare e lo fa con toni tutt’altro che concilianti. Dopo l’intervista del suo ex, Rosario Guglielmi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di rompere il silenzio sui social. Il suo messaggio, pubblicato tra le storie di Instagram, è una vera e propria stoccata, replicando ad una sua utente che le domandava cosa pensasse delle parole del suo ex in tv e lasciando intendere che non le siano affatto piaciute.

Le parole di Rosario Guglielmi a Verissimo

Ospite di Verissimo lo scorso sabato 1 novembre, Rosario Guglielmi aveva dichiarato di considerare definitivamente archiviata la relazione con la sua ex compagna: “Lucia è un capitolo chiuso”, aveva detto chiaramente, escludendo qualsiasi possibilità di ritorno di fiamma.

Una presa di posizione netta, arrivata appena una settimana dopo che Lucia, nello stesso salotto televisivo, aveva confessato di provare dei sentimenti per lui, di esserne ancora innamorata e di volerlo riconquistare.

La replica di Lucia Ilardo alle parole dell’ex

A distanza di poche ore dall’ospitata di Rosario, non si è fatta attendere la risposta di Lucia Ilardo, che sui social ha espresso tutto il suo fastidio per l’atteggiamento dell’ex fidanzato: “Voglio essere sincera con voi, come sempre. Non mi trovo d’accordo con chi prima sceglie di esporsi, partecipare, cercare visibilità, e poi quando fa comodo pretende riservatezza o silenzio”, ha esordito in una storia su Instagram, rivolgendosi ai suoi fan.

Un messaggio che sembra diretto proprio a Rosario, e che prosegue con parole ancora più pungenti: “Essere sotto i riflettori significa anche saper affrontare critiche e opinioni diverse. Non serve una mia risposta, perché è tutto finito. E allora che dire? Accettiamolo”. Infine, la chiosa più tagliente, dal tono ironico, forse, ma scritta in modo deciso, che lascia bene intendere come la storia tra i due sia davvero arrivata al capolinea. “La riservatezza a intermittenza, solo quando conviene, la trovo incoerente. Dal Vangelo della domenica: il buon parroco disse – bisogna ricostruirsi un po’ da soli adesso – mentre si dirigeva verso un dating…”.