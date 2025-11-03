“Non saluta nessuno”: il retroscena sul dietro le quinte di Ballando con le Stelle

A La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, scoppia il caso Barbara D’Urso: Guillermo Mariotto insinua che “non saluta nessuno”.

Barbara D’Urso torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per le sue esibizioni a Ballando con le Stelle. Durante la puntata del 3 novembre 2025 de La Volta Buona, il talk si è acceso intorno a un gossip che ha rapidamente fatto il giro del web: la conduttrice non avrebbe salutato Belen Rodriguez. A svelare il retroscena è stata Rossella Erra, dando il via a un vivace scambio di battute che ha coinvolto anche il giudice Guillermo Mariotto.

Il gossip sul flirt con Pasquale La Rocca

Parallelamente a questo gossip, resta sotto i riflettori anche il rapporto tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca, suo maestro di ballo. La conduttrice non nasconde la forte connessione con lui: “Con Pasquale abbiamo un’intesa fortissma. Non lo so che storia è, un incontro magico. Il risultato è portare qualcosa di bello“.

Anche il maestro racconta un legame che sembra andare oltre il palcoscenico: “Io e te e nessun altro. Lei è determinata e forte al di fuori, ma ci sono fragilità, insicurezze e paure, un rapporto che trasferisce grande amicizia, amore e bene. La mia Barbara, sono cambiato. Nella vita si incontrano persone che ti aiutano a far uscire il tuo lato migliore“.

“Non saluta nessuno”: il retroscena su Barbara D’Urso

Durante il racconto dell’incontro tra Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, Rossella Erra ha parlato del presunto mancato saluto, lasciando intendere un clima teso. A quel punto, Guillermo Mariotto, giudice storico di Ballando con le Stelle, ha lanciato una frecciatina: “A me dicono che Barbara non saluta nessuno“.

Una dichiarazione netta, che ha alimentato il gossip intorno alla conduttrice. Rossella Erra ha però voluto subito difenderla, sottolineando come la conduttrice sia invece molto socievole con alcuni colleghi: “Non è vero, scherza sempre con Fognini, Magnini, con Paolo…“. Ma il giudice ha ribattuto con tono ironico e pungente: “Con i maschetti…“.