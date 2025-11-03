Barbara d’Urso, Platinette durissimo: “Trattata da appestata”. Il riferimento al caso Mediaset

Platinette difende Barbara d’Urso: “È l’ultima vera Diva della tv”. L’omaggio emozionante all’ex conduttrice Mediaset.

Barbara d’Urso torna al centro dell’attenzione, ma stavolta non per una sua intervista, apparizione televisiva o indiscrezione legata alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. A parlare di lei è Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che dopo i recenti problemi di salute, in un’intervista al Corriere della Sera ha speso parole di grande affetto nei confronti della conduttrice napoletana. Dopo anni condivisi sul piccolo schermo, Platinette ha voluto rendere omaggio a una donna che, a suo dire, rappresenta “la vera essenza dello spettacolo italiano”.

Le parole sull’amica Barbara d’Urso

Nel raccontarsi tra ironia e fragilità, Platinette ha parlato della sua carriera e della televisione di oggi, ma soprattutto di Barbara d’Urso, con una definizione che è destinata a diventare virale: “È l’ultima vera Diva della tv: è come Gloria Swanson in Viale del tramonto. Ha conosciuto il fasto della gran popolarità e poi lo stato di appestata, di reietta”. Parole che trasudano stima e ammirazione per una donna che, nonostante le difficoltà professionali, legate in modo particolare alla sua improvvisa uscita di scena da Mediaset, continua a essere un simbolo di grande forza (come continua a dimostrare a Ballando con le Stelle).

Platinette e l’assenza dalla tv

Platinette non ha dubbi in merito a Barbara d’Urso: “Ce la farà, ancora una volta: ha la resistenza dell’acciaio”. Un messaggio di incoraggiamento che arriva da un amico e collega che conosce bene il mondo televisivo e le sue regole spietate. Parole che rappresentano una sorta di sincero riconoscimento pubblico a una carriera costruita tra successi, polemiche e rinascite continue, e certamente condivise dai fan più fedeli dell’ex conduttrice di Canale 5.

Lo stesso Coruzzi è stato spesso ospite nelle trasmissioni condotte da Barbara d’Urso sull’ammiraglia Mediaset, al punto tale che oggi, Mauro ha smesso di desiderare di fare ritorno sul piccolo schermo. “Adesso c’è poco o niente per cui valga la pena”, confessa, con un pizzico di nostalgia. Il motivo? E’ presto detto: “a causa del politically correct che impera in questo Medioevo da intelligenza artificiale”.