Francesca Fagnani, un “dettaglio” da oltre 8mila euro nel suo outfit a Belve: è un omaggio speciale

Un top bustier sofisticato che colpisce: nella seconda puntata di Belve, l’outfit scelto da Francesca Fagnani nasconde un omaggio speciale.

Dopo l’iconico debutto con l’abito “a serratura”, Francesca Fagnani è tornata la seconda puntata di Belve con un outfit elegante e d’impatto. La conduttrice ha scelto un bustier ricco di dettagli, che non è passato inosservato e che custodisce un significato speciale. Ecco, a seguire, svelato a chi è dedicato questo outfit.

Gli ospiti della seconda puntata di Belve

Accanto all’attenzione per l’outfit della conduttrice, Belve resta fedele alla sua formula vincente: tre ospiti a puntata, intervistati senza filtri da Francesca Fagnani. In questa seconda serata, i protagonisti sono Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo, volti noti del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca.

Il top bustier di Francesca Fagnani: l’omaggio a Giorgio Armani nel suo outfit

Francesca Fagnani ha indossato un top bustier con ricamo gessato di Giorgio Armani, un capo che unisce raffinatezza e forza espressiva. Come si legge nel sito ufficiale del brand, si tratta di un “elegante e sofisticato top bustier che crea un leggero effetto corsetto, accentuando la silhouette femminile“.

Il modello presenta “spalline sottili e una profonda scollatura a cuore“, ed è arricchito da “un ricco ricamo realizzato con perline, baguette e cristalli termoadesivi che creano un motivo monocromatico effetto gessato“.

Un capo unico, perfetto per la sera e le occasioni speciali, il cui valore è pari a 8.162,21 euro. Non si tratta però solo di una scelta di stile: la conduttrice, affezionata al brand, ha voluto così rendere omaggio a Giorgio Armani, scomparso il 4 settembre 2025. Un gesto discreto ma significativo, che sottolinea il legame tra la conduttrice di Belve e l’eleganza senza tempo dello stilista.

Ecco, a seguire, un video pubblicato su Instagram dalla seconda puntata di Belve