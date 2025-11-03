Iva Zanicchi, il ritorno dello sketch della pipì a Belve: il retroscena mai raccontato

A Belve, Iva Zanicchi chiarisce uno degli episodi più discussi della sua carriera: il celebre sketch della pipì. Ecco la verità.

Non solo la chiacchieratissima caduta, a Belve Iva Zanicchi si è confessata senza filtri, affrontando anche uno degli episodi più discussi della sua carriera televisiva: ovvero lo sketch della pipì. Ospite della seconda puntata del programma condotto da Francesca Fagnani su Rai2, come riportato da Fanpage, ecco la verità dietro quell’episodio.

Iva Zanicchi e il commento sul ritorno di “OK il prezzo è giusto”

Nel corso dell’intervista a Belve, come riportato da Fanpage, Francesca Fagnani ha chiesto alla cantante cosa pensasse del ritorno, previsto per il 2026, di OK il prezzo è giusto su Rai. Iva Zanicchi ha risposto senza mezzi termini: “Come può esistere OK senza Zanicchi?”. E poi, il vero affondo: “Ricordate: se fate OK senza di me sarà un flop tremendo“. A queste parole, la conduttrice ha replicato con un sorriso appena accennato: “Saranno contenti i dirigenti“.

La verità sullo sketch della pipì a Belve

Durante la stessa intervista, aggiunge Fanpage, Francesca Fagnani ha riportato alla luce il celebre sketch in cui Iva Zanicchi, apparentemente sotto ipnosi di un mago, si mostrava improvvisamente colta dall’impellenza di dover fare pipì dietro un divano.

Un episodio diventato virale prima ancora dell’era dei social, e che per anni ha alimentato il dibattito tra chi lo riteneva autentico e chi pensava fosse tutto preparato. La conduttrice di Belve ha chiesto esplicitamente: “Era tutto finto?“.

La risposta della cantante non ha lasciato dubbi: “Una grande attrice, ho convinto tutti“. Con questa affermazione ha chiuso definitivamente ogni discussione sull’autenticità di quel momento, rivendicandone la natura “costruita” ma perfettamente interpretata.

L’intervista si è conclusa con la domanda simbolo del programma: “Chi è meglio di lei?“. La risposta della nota artista, secca e senza esitazioni: “Alla fine la migliore di tutti sono io“.