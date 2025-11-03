Sgarbi, bufera su Mara Venier: Domenica In ora è a rischio, cosa è successo

Mara Venier nella bufera dopo la puntata di Domenica In sul caso Sgarbi: l’avvocato di Evelina presenta un esposto alla Rai.

Dopo la nuova lettera di Sabrina Colle, il caso tra Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina approda di nuovo in tv e travolge direttamente Mara Venier. La puntata di Domenica In del 2 novembre, che ha ospitato un lungo dibattito sul tema, ha portato l’avvocato della giovane a presentare un esposto alla Commissione di Vigilanza Rai.

Mara Venier nei guai: cosa ha detto l’avvocato di Sgarbi a Domenica In

Nel corso della discussa puntata di Domenica In, come riportato da Today, l’avvocato di Vittorio Sgarbi ha espresso giudizi molto duri contro Evelina. “Delle cose che accadono in Tribunale non si deve parlare fuori. Chiunque abbia una vita come quella di Sgarbi, se ha problemi di salute, l’ultima cosa che vuole è che se ne parli fuori“, ha detto in diretta.

Poi ha affondato ulteriormente: “Tutte le volte che ci sono grandi o supposti patrimoni, qualche figlio vede i genitori come custodi di questo patrimonio. Per me, è venale interesse o voglia di apparire“.

Il fatto che Mara Venier abbia permesso la diffusione di tali affermazioni in assenza di contraddittorio ha acceso forti polemiche, spingendo l’avvocato Luca Iacobbi a intervenire.

L’esposto dell’avvocato di Evelina Sgarbi

L’avvocato di Evelina Sgarbi, Luca Iacobbi, ha reagito duramente alla trasmissione di Rai 1 condotta da Mara Venier. Durante la puntata di Domenica In, andata in onda domenica 2 novembre, si sarebbe tenuto uno spazio definito da Iacobbi “un linciaggio mediatico“.

Secondo la nota diffusa dal legale, “nella rete ammiraglia del servizio pubblico si è consumato un linciaggio mediatico di violenza verbale inaudita, un vero e proprio plotone di esecuzione, nei confronti di Evelina Sgarbi, una ragazza di 25 anni colpevole solo di essere la figlia di Vittorio Sgarbi.Il tutto senza contraddittorio, in un processo mediatico dalla sentenza già decisa“.

La richiesta di Iacobbi alla Commissione di Vigilanza Rai è chiara: valutare il comportamento della trasmissione e della sua conduttrice. “Non escludiamo azioni nei confronti della dirigenza Rai che si è prestata ad autorizzare un simile scempio“.