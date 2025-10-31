Sgarbi, la nuova lettera di Sabrina Colle: “Non cerchiamo facili ribalte”, la stoccata contro Evelina

A La Volta Buona, Samantha De Grenet condivide la nuova lettera esclusiva di Sabrina Colle: la verità su Vittorio Sgarbi e le accuse della figlia Evelina.

Dopo la prima udienza, si torna a parlare del caso che coinvolge Vittorio Sgarbi e sua figlia Evelina. Nella puntata del 31 ottobre 2025 di “La Volta Buona”, condotta da Caterina Balivo, sono intervenuti l’avvocato della giovane e Samantha De Grenet, che ha condiviso in diretta una lettera esclusiva inviata da Sabrina Colle.

L’intervento dell’avvocato di Evelina Sgarbi dopo l’udienza

Durante il programma La Volta Buona, ha preso la parola l’avvocato Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi, che ha commentato la prima udieza e le immagini circolate in rete riguardanti Vittorio Sgarbi ad Arpino. Il legale ha descritto la sofferenza della figlia di fronte alla situazione attuale del padre: “A noi veramente dispiace e crea dolore ad Evelina, vedere esposto il padre in condizioni davvero preoccupanti“.

Samantha De Grenet condivide una lettera di Sabrina Colle

A scuotere ancora di più l’atmosfera in studio è stata Samantha De Grenet, che ha condiviso una lunga lettera scritta da Sabrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi. La donna ha voluto rispondere pubblicamente alle accuse di isolamento rivolte alla famiglia: “Cara Samantha, purtroppo durante questo lungo periodo le nostre attenzioni per proteggere Vittorio sono state da alcune persone deliberatamente equivocate, come se avessimo voluto isolarlo dal mondo esterno, questa è tra le tante menzogne dette, la più dura da accettare“.

Inoltre, ha ribadito che il critico d’arte non è mai stato lasciato solo, nemmeno nei momenti più difficili: “Persino durante la degenza al Policlinico Gemelli, ha potuto sempre contare sul sostegno dei familiari (penso a sua sorella Elisabetta che si è praticamente trasferita a Roma, o a sua figlia Alba che da Tirana è venuta molte volte a trovarlo), dei collaboratori e financo di importanti personalità della cultura e delle istituzioni“.

Ha poi aggiunto: “Come si può insinuare la calunnia che fosse un tentativo di isolarlo dagli altri? È questa la falsità che oggi ci fa più male“. E ha concluso con una frecciatina ad Evelina: “La nostra priorità è prenderci cura di Vittorio, non cercare facili ribalte. Tutto questo ha un solo nome: amore“