Carmen Di Pietro, il siparietto esilarante alla laurea del figlio Alessandro: il video è virale

Carmen Di Pietro emozionata per la laurea del figlio Alessandro Iannoni: il video del siparietto madre-figlio sui social.

Mentre continua il caso Vittorio Sgarbi con la nuova lettera della compagna Sabrina Colle, Carmen Di Pietro festeggia un momento di gioia familiare. Il figlio Alessandro Iannoni ha infatti conseguito la laurea magistrale in Economia alla Luiss Guido Carli di Roma. Un evento carico di emozione, ma non è mancato un siparietto madre-figlio condiviso sui social.

Carmen Di Pietro emozionata: il figlio Alessandro Iannoni si è laureato

Dopo aver ottenuto la laurea triennale in Economics and Business a marzo 2024 con un ottimo 107, come riportato dal sito Gossip.it, Alessandro Iannoni ha completato il suo percorso accademico discutendo la tesi in un ambito affine alle professioni di Manager, Customer Experience Manager o Marketing Manager.

Il giovane, nato dal matrimonio tra Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni, aveva già dimostrato grande serietà quando nel 2022 decise di abbandonare anticipatamente l’Isola dei Famosi per dedicarsi alla sessione d’esami imminente.

Il siparietto sui social con la mamma Carmen Di Pietro

Dopo la proclamazione, aggiunge Gossip.it, Alessandro Iannoni ha voluto ironizzare con la madre in un video che ha pubblicato su Instagram. “Io ho finito qua, non perché ho finito, non mi voglio più laureare perché non voglio più fare le foto con te“, ha scherzato il neo-laureato, mostrando ancora una volta l’affiatamento che lo lega alla Carmen Di Pietro.

La scena si è fatta ancora più esilarante quando è stato lui a interrogare la madre sulla materia della laurea, ricevendo come risposta un sincero e divertito: “Non so nulla“. Il rapporto tra madre e figlio è sempre stato all’insegna della leggerezza e della complicità, che non è mancata neanche in questo emozionante evento.

Ecco, a seguire, il post del siparietto alla laurea pubblicato su Instagram: