Giulia Salemi pronta a prendersi la scena: spunta l’indiscrezioni per il Grande Fratello

Il ritorno del GF Vip si fa attendere e si parla già di un possibile coinvolgimento di Giulia Salemi: in quale ruolo? L’indiscrezione.

Giulia Salemi potrebbe tornare a ricoprire un ruolo importante nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Mentre la versione “Nip” condotta da Simona Ventura continua a registrare un calo negli ascolti, iniziano a emergere le prime indiscrezioni sul ritorno del format dedicato ai volti noti. Ecco di seguito quale ruolo potrebbe assumere l’ex concorrente e influencer.

Possibile slittamento del GF Vip condotto da Alfonso Signorini

Oltre al possibile ritorno di Giulia Salemi, nelle ultime ore si discute anche di un cambiamento nella programmazione. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Canale 5 starebbe pensando di spostare la partenza del Grande Fratello Vip a marzo 2025. La decisione, se confermata, servirebbe a “dare respiro ai telespettatori” ed evitare la sovrapposizione con il format Nip guidato da Simona Ventura.

In questo scenario, che non è stato ancora confermato, a gennaio potrebbe invece tornare L’Isola dei Famosi, nuovamente con Veronica Gentili alla conduzione. Il conduttore avrebbe già iniziato a lavorare al cast della prossima edizione e, secondo alcuni rumor, potrebbe essere affiancato nella scelta dei concorrenti da Maria De Filippi.

Giulia Salemi potrebbe tornare al GF Vip: svelato il “ruolo”

Secondo quanto dichiarato da Amedeo Venza e riportato da Novella 2000, Giulia Salemi potrebbe fare ritorno al Grande Fratello Vip, ma non come concorrente. Si starebbe infatti valutando un suo rientro nella postazione social e web, ruolo che ha già ricoperto in passato con successo. Al momento, non ci sono conferme ufficiali in merito.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando le speranze dei fan che ricordano con affetto la sua esperienza nel programma. Tuttavia, fino a quando non arriveranno comunicazioni dai vertici Mediaset, resta tutto nel campo delle ipotesi.