“8 anni insieme”: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano un anniversario speciale con Clara Isabel

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano un anniversario speciale: 8 anni da quando si sono conosciuti e innamorati. La storia su Instagram.

Mentre si godono la figlia Clara Isabel, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser celebrano un anniversario importante della loro storia: otto anni da quando si sono conosciuti e innamorati. In un clima di serenità e felicità familiare, la coppia si lascia andare ai ricordi e alla tenerezza, condividendo una storia su Instagram.

Cecilia Rodriguez e le difficoltà nel cercare una gravidanza

Il cammino verso la genitorialità non è stato immediato per Cecilia Rodriguez. In passato, intervistata da Cosmopolitan, ha raccontato le difficoltà incontrate nel cercare una gravidanza: “Non c’era nessuna problematica legata al non rimanere incinta, però non rimanevo incinta. Ero in ansia. Molto in ansia“.

Con grande sincerità, ha condiviso il senso di impotenza vissuto: “Penso che per la donna, ma anche per l’uomo, nel momento in cui non ci riesci non è che ti senti inutile, però ti senti impotente, perché dici ‘perché io non ci rimango’“.

Otto anni d’amore con Ignazio Moser: l’anniversario

Sul divano della loro casa, in una storia su Instagram, in compagnia del loro cagnolino e della piccola Clara Isabel, Ignazio Moser ha voluto ricordare alla moglie un momento speciale: “Oggi sono 8 anni che stiamo insieme“. Cecilia Rodriguez lo corregge con affetto, rispondendo: “Praticamente 8 anni e un/due mesi“.

Un dialogo spontaneo e tenero che racconta tutta la complicità di una coppia cresciuta nel tempo, a partire da quel primo incontro nel 2017 al Grande Fratello Vip. Accarezzando con dolcezza la figlia e il loro cane, Moser aggiunge: “Bel lavoretto eh“, a cui la sorella di Belen Rodriguez risponde con emozione: “Bel mese ottobre (…) Ho conosciuto te, è nata la Clarita“. Una celebrazione intima, fatta di gesti semplici e parole cariche di significato.

