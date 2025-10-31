Belve, aria di rivoluzione: la Fagnani punta su due icone della musica e la “regina del crime”

Fagnani rilancia Belve con Iva Zanicchi, Sabrina Salerno e la “regina del crime” pronta a entrare nello spin-off dedicato alla cronaca.

Dopo la discussa intervista a Rita De Crescenzo, Belve, il programma di Rai Due condotto da Francesca Fagnani, si arricchisce di ospiti di spicco e novità importanti. Tra cui il possibile ingresso nel format di due icone della musica italiana e un cambio di volto nello spin-off dedicato alla cronaca nera. Ecco, a seguire, le indiscrezioni.

Iva Zanicchi e Sabrina Salerno tra le prossime ospiti di Belve

Secondo quanto riportato da L’Espresso, due nomi di grande rilievo nella musica italiana potrebbero essere tra i prossimi ospiti: Iva Zanicchi e Sabrina Salerno. Entrambe hanno segnato la storia del Festival di Sanremo, la prima con ben tre vittorie e la seconda con un brano diventato simbolo del femminismo. “Nel mirino della conduttrice, ci sarebbero Iva Zanicchi e Sabrina Salerno. Due nomi che promettono interviste tutt’altro che tranquille (…)” scrive il settimanale.

Elisa True Crime nel nuovo speciale di Belve

Lo speciale di Belve dedicato alla cronaca nera, andato in onda lo scorso giugno, ha registrato un notevole successo con 1,57 milioni di telespettatori e il 12,4% di share, nonostante le polemiche che lo hanno accompagnato.

Francesca Fagnani aveva dichiarato che lo speciale sarebbe tornato e ora, secondo quanto anticipato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, ci sarebbe un importante cambio alla conduzione del segmento.

“Lo speciale di Belve – si legge – avrà un nuovo volto a bordo campo in qualità di ‘commentatore’. In queste ore trattative in corso con Elisa True Crime, che prenderà il posto di Stefano Nazzi. La youtuber più celebre d’Italia è la prima scelta per questo cambio voluto proprio dalla conduttrice Francesca Fagnani“. Una decisione che rispecchia la volontà del programma di intercettare, come riportato da Biccy.it, anche il pubblico più giovane.