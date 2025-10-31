Vanessa Incontrada, come si prepara per il matrimonio: il nuovo look e il “segreto” di bellezza

Vanessa Incontrada si prepara al matrimonio con Rossano Laurini: ecco il cambio look e il suo segreto di bellezza.

Dopo aver annunciato il suo matrimonio con Rossano Laurini, Vanessa Incontrada ha conquistato i riflettori non solo per la notizia romantica, ma anche per un evidente cambio look che ha entusiasmato i fan. Nello shooting esclusivo realizzato per Vanity Fair, l’attrice si è mostrata con capelli vaporosi, abiti con fantasie vivaci e trasparenze inaspettate, segnando una svolta stilistica apprezzata dal pubblico.

Vanessa Incontrada e il cambio look dopo l’annuncio del matrimonio

Vanessa Incontrada ha sempre fatto della naturalezza il suo punto di forza, come riportato Today, ma oggi appare ancora più radiosa grazie a un’evoluzione estetica. Gli scatti condivisi sui social in occasione dell’intervista a Vanity Fair mettono in evidenza una conduttrice diversa, più audace, sicura e in armonia con sé stessa. Capelli voluminosi, make-up luminoso e abiti in stile boho-chic con trasparenze eleganti raccontano un cambiamento.

Svelato il suo “segreto” di bellezza

Il vero segreto di bellezza di Vanessa Incontrada non sta in trattamenti costosi o rituali esclusivi, ma nella semplicità della sua vita quotidiana. “La passo a casa con i miei cani, mio figlio, la mia famiglia, il mio divano, i miei libri. Lontana dal set“, ha dichiarato a Vanity Fair, sottolineando l’importanza di circondarsi di affetti veri e momenti di relax.

Ma il vero rito che la fa stare bene è uno in particolare: “Io la mattina mi sveglio, vado in palestra e poi vado a far colazione in un bar a Follonica dove mi incontro con i miei vecchietti“, ha raccontato. Si tratta di un gruppo di signori che discutono ogni giorno di politica e calcio, e con cui il conduttore condivide un quarto d’ora di leggerezza e ascolto: “Ogni tanto provo a parlare, ma è un po’ difficile, quello che dicono. Per me è un appuntamento ormai fisso, che mi fa stare bene“.