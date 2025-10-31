Amici 25, è nata la prima coppia dell’anno: tutti gli indizi

Nella scuola di Amici 25 spunta un legame speciale tra due allievi: il pubblico sospetta la nascita della prima coppia. Ecco gli indizi.

Mentre diversi rumors parlano di un possibile ritorno di Giulia Salemi al Grande Fratello, nella scuola di Amici 25 sembra stia nascendo una nuova dinamica che ha catturato l’attenzione dei fan: quella che potrebbe essere la prima coppia dell’anno. Ecco, a seguire, tutti gli indizi.

Amici 25, è nata una coppia nella casetta: ecco chi sono

Negli ultimi daytime trasmessi su Canale 5, come riportato da Novella 2000, molti spettatori hanno notato un crescente avvicinamento tra due cantanti: Flavia e Gard. I due si mostrano molto uniti, si sostengono e si supportano a vicenda, generando grande curiosità.

Secondo diversi fan, i gesti e le interazioni tra i due allievi sono chiari segnali di un possibile legame sentimentale. Tuttavia, al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Il “pranzo speciale” che fa discutere

A rafforzare i sospetti dei fan è stato un gesto preciso: Gard, dopo aver vinto una gara interna di canto, ha avuto l’opportunità di scegliere un compagno con cui condividere un pranzo speciale. La sua scelta è ricaduta proprio su Flavia.

Questo momento, trasmesso nei daytime, ha subito acceso i commenti del pubblico, entusiasta per quella che potrebbe essere la prima coppia della stagione. Sebbene non sia ancora chiaro cosa stia accadendo davvero tra i due, aggiunge Novella 2000, molti spettatori sono convinti che tra i due cantanti ci sia un sentimento nascente.

Nel daytime del 22 ottobre, il cantante si era aperto proprio con Flavia sulle sua insicurezze fisiche. “Io avevo paura di sto giorno. Perché mi guardo allo specchio e lo vedo“, ha dichiarato.

Resta da vedere se nelle prossime settimane arriverà una conferma, oppure se si tratta solo di una profonda amicizia nata tra i banchi della scuola di Amici 25.