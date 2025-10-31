Assassinio a Venezia: trama, cast, location e frasi del film del premio Oscar Kenneth Branagh

Assassinio a Venezia merita di essere visto almeno una volta nella vita: ecco trama, cast, trailer, location e frasi più famose.

Se volete trascorrere una serata all’insegna dell’adrenalina, con un pizzico di soprannaturale che non guasta mai, il film Assassinio a Venezia fa per voi. Diretto e interpretato dal premio Oscar Kenneth Branagh, ha una trama che ipnotizza per tutta la durata della pellicola. Scopriamo cast, location, trailer e frasi.

Assassinio a Venezia: trama, location e trailer

Uscito nel 2023 con la regia di Kenneth Branagh, Assassinio a Venezia è un thriller che tiene incollati allo schermo per tutta la durata del film. Ispirato al libro Poirot e la strage degli innocenti di Agatha Christie, la pellicola è ambientata nel 1947, in una inquietante Venezia del secondo dopoguerra. La trama ruota attorno al celebre investigatore Hercule Poirot, ormai pensionato e ritirato a vita privata.

Poirot ha abbandonato la sua vita precedente e cerca di tenersi lontano dai crimini, ma come sempre il destino gli rema contro. La notte della vigilia di Ognissanti, Hercule riceve la visita di una vecchia amica scrittrice di gialli, che lo invita a prendere parte a una seduta spiritica all’interno di un palazzo abbandonato. L’investigatore, seppur reticente, si sente intrigato dalla proposta e accetta, ma quando uno degli ospiti viene assassinato si ritrova catapultato in una realtà fatta di segreti e oscurità.

Diverse le location scelte da Branagh, alcune esistenti, altre ricostruite. Venezia, ovviamente, è predominante. Si scorgono diversi luoghi iconici, come: piazza San Marco, la torre dell’Orologio, la Basilica e il campanile di San Marco, la Biblioteca nazionale Marciana e il ponte dei Sospiri.

E ancora: il bacino San Marco, Palazzo Ducale, Palazzo Contarini del Bovolo, campo San Samuele, Palazzo Grimani e Ponte Consafelzi. Il terrificante palazzo della seduta spiritica, invece, è stato ricreato nei Pinewood Studios di Londra.

Ecco il trailer di Assassinio a Venezia:

Assassinio a Venezia: cast e frasi

Senza ombra di dubbio, il cast di Assassinio a Venezia ha contribuito alla riuscita del film. Oltre a Kenneth Branagh, che ha firmato anche la regia, troviamo: Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio e Michelle Yeoh. Di seguito, una selezione delle frasi più famose: