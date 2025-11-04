Cinema in lutto: addio alla celebre icona tre volte candidata al premio Oscar

Mondo del cinema in lutto: è morta a 89 anni Diane Ladd, celebre attrice americana e musa di Martin Scorsese. La figlia Laura Dern ha dato il triste annuncio.

Dopo la recente scomparsa di Diane Keaton, un’altra star del cinema internazionale si è spenta. Diane Ladd, leggendaria attrice americana tre volte candidata all’Oscar, si è spenta all’età di 89 anni nella sua casa di Ojai, in California. Diventata celebre per ruoli indimenticabili in film come Alice non abita più qui e Cuore selvaggio, la grande diva di Hollywood ha lasciato un segno profondo nel cinema internazionale. A darne l’annuncio è stata la figlia, l’attrice Laura Dern, con un messaggio carico di emozione.

La carriera luminosa di Diane Ladd tra Scorsese e Lynch

Nata il 29 novembre 1935 a Laurel, in Mississippi, Diane Ladd – all’anagrafe Rose Diane Ladner – ha iniziato la sua carriera negli anni ’50, alternando teatro e televisione. Il successo mondiale è arrivato nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese, grazie al ruolo della cameriera Flo che le valse la prima candidatura all’Oscar e la vittoria del BAFTA come miglior attrice non protagonista.

Negli anni successivi, ha collaborato con grandi maestri del cinema come Roman Polański in Chinatown (1974) e David Lynch in Cuore selvaggio (1990), che le regalò la seconda nomination all’Academy. La terza arrivò nel 1991 con Rosa Scompiglio e i suoi amanti, film che la vide recitare al fianco della figlia Laura Dern, segnando un momento storico: madre e figlia nominate agli Oscar per lo stesso film.

L’addio commosso della figlia Laura Dern

A comunicare la scomparsa dell’attrice Diane Ladd è stata proprio la figlia Laura Dern, con un messaggio straziante: “La mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo, mia madre Diane Ladd, è morta questa mattina con me al suo fianco. È stata la figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico più grande che solo i sogni avrebbero potuto creare. Ora vola con i suoi angeli”.

Diane Ladd è stata sposata con l’attore Bruce Dern, da cui ha avuto due figlie. Dopo la perdita della primogenita, l’amore per la recitazione ha unito ancora di più la famiglia. Con Laura, oltre al cinema, ha condiviso anche la scrittura: nel 2023 hanno pubblicato insieme il libro di memorie Honey, Baby, Mine, dedicato al loro legame profondo.