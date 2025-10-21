“Aspettano un bambino”: Alex Belli e Delia Duran presto genitori, l’indiscrezione

Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio: l’indiscrezione di Gabriele Parpiglia e l’indizio social che ha emozionato i fan.
A pochi giorni della segnalazione che vedeva Alex Belli in aeroporto in compagnia di una donna misteriosa è giunta un’indiscrezione bomba direttamente da Gabriele Parpiglia. Secondo il giornalista esperto di gossip, la coppia Alex Belli e Delia Duran potrebbe presto dare il benvenuto a un bebè.
Da tempo i due ex vipponi avevano condiviso il sogno di allargare la famiglia, e ora sembra che quel desiderio sia finalmente diventato realtà.
Alex Belli e Delia Duran in attesa del primo figlio
Parpiglia ha riportato che “Dopo una lunga relazione e dopo una ricerca piena d’amore e desiderata, Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori“.
Un dettaglio ha anticipato tutto: l’“oggetto” mostrato sui social da Delia, una collana degli angeli, spesso indossata dalle future mamme.
“Due settimane fa avevamo mostrato Delia con la collana degli angeli, tipicamente usata dalle neo mamme. Oggi invece la notizia è ufficiale: la coppia si prepara ad allargare la famiglia” ha scritto Parpiglia nella sua newsletter, lasciando intendere che il lieto annuncio sia ormai certo.
Il desiderio di diventare genitori e le difficoltà raccontate da Delia
Alex Belli, 42 anni, e Delia Duran, 37, avevano più volte parlato pubblicamente del loro desiderio di avere un figlio e delle difficoltà incontrate nel percorso. La modella venezuelana, in un’intervista del 2023, aveva spiegato con sincerità quanto il cammino fosse stato complicato: “Questo è un argomento molto delicato da spiegare. Non è stato facile” aveva dichiarato.
Delia aveva poi aggiunto: “Noi stiamo cercando di farlo in maniera naturale e non è possibile. Abbiamo già avuto degli incontri con dei dottori specialisti e mi hanno detto che bisogna fare l’inseminazione artificiale“. Una decisione che la coppia aveva accolto con coraggio, convinta di voler diventare genitori nonostante le difficoltà.