“Aspettano un bambino”: Alex Belli e Delia Duran presto genitori, l’indiscrezione

Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio: l’indiscrezione di Gabriele Parpiglia e l’indizio social che ha emozionato i fan.

A pochi giorni della segnalazione che vedeva Alex Belli in aeroporto in compagnia di una donna misteriosa è giunta un’indiscrezione bomba direttamente da Gabriele Parpiglia. Secondo il giornalista esperto di gossip, la coppia Alex Belli e Delia Duran potrebbe presto dare il benvenuto a un bebè.

Da tempo i due ex vipponi avevano condiviso il sogno di allargare la famiglia, e ora sembra che quel desiderio sia finalmente diventato realtà.

Alex Belli e Delia Duran in attesa del primo figlio

Parpiglia ha riportato che “Dopo una lunga relazione e dopo una ricerca piena d’amore e desiderata, Alex Belli e Delia Duran diventeranno genitori“.

Un dettaglio ha anticipato tutto: l’“oggetto” mostrato sui social da Delia, una collana degli angeli, spesso indossata dalle future mamme.

Delia Duran – www.donnaglamour.it

“Due settimane fa avevamo mostrato Delia con la collana degli angeli, tipicamente usata dalle neo mamme. Oggi invece la notizia è ufficiale: la coppia si prepara ad allargare la famiglia” ha scritto Parpiglia nella sua newsletter, lasciando intendere che il lieto annuncio sia ormai certo.

Il desiderio di diventare genitori e le difficoltà raccontate da Delia

Alex Belli, 42 anni, e Delia Duran, 37, avevano più volte parlato pubblicamente del loro desiderio di avere un figlio e delle difficoltà incontrate nel percorso. La modella venezuelana, in un’intervista del 2023, aveva spiegato con sincerità quanto il cammino fosse stato complicato: “Questo è un argomento molto delicato da spiegare. Non è stato facile” aveva dichiarato.

Delia aveva poi aggiunto: “Noi stiamo cercando di farlo in maniera naturale e non è possibile. Abbiamo già avuto degli incontri con dei dottori specialisti e mi hanno detto che bisogna fare l’inseminazione artificiale“. Una decisione che la coppia aveva accolto con coraggio, convinta di voler diventare genitori nonostante le difficoltà.