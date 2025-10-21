Sophie Codegoni volta pagina, l’influencer ha un nuovo compagno. Ecco chi è e cosa sappiamo sulla loro relazione.

Negli ultimi mesi il nome di Sophie Codegoni è tornato sulle pagine di cronaca rosa, ma questa volta per una ragione diversa. Dopo la difficile vicenda di stalking che l’ha coinvolta e l’attesa dell’interrogatorio del suo ex compagno Alessandro Basciano previsto per il 5 novembre, l’ex protagonista di Uomini e Donne e del Grande Fratello sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un nuovo amore. Ma scopriamo i dettagli.

Un nuovo amore per Sophie Codegoni

Le indiscrezioni parlano di un legame con Mirco Levati, un imprenditore e manager che avrebbe conquistato il cuore della giovane modella.

A lanciare la notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, dove ha scritto senza esitazioni: “Sono una coppia reale“. Nonostante ciò, sui social non ci sono tracce evidenti della relazione: nessuna foto insieme, nessuna dichiarazione ufficiale. Tuttavia, i più attenti hanno notato un dettaglio significativo: i due si seguono a vicenda su Instagram. Un piccolo indizio che ha acceso la curiosità dei fan.

Mirco Levati, classe 1985, è un nome già noto agli appassionati di gossip. Manager e aiuto procuratore sportivo, in passato era stato accostato a due volti noti del mondo dello spettacolo: Belen Rodriguez ed Elisabetta Gregoraci. Nel 2018, infatti, dopo la rottura tra Belen e Andrea Iannone, il suo nome era circolato come possibile nuovo flirt della showgirl argentina. Anche con la Gregoraci, nel 2021, si era parlato di un legame, ma ancora una volta nessuna conferma ufficiale.

La rinascita di Sophie Codegoni

Dopo un periodo turbolento, Sophie Codegoni appare serena e determinata a voltare pagina. La sua rinascita è stata evidente anche durante la Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato con un look rinnovato e un sorriso che ha conquistato tutti.

“Mi sento più me stessa” aveva confidato in un’intervista, spiegando di aver scelto un aspetto più naturale, rimuovendo il filler alle labbra e cambiando taglio e colore di capelli.