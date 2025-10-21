Paolo Ciavarro commuove con un messaggio per il compleanno della madre, Eleonora Giorgi, che avrebbe compiuto 72 anni.

Un compleanno pieno di emozione e nostalgia quello dedicato a Eleonora Giorgi, che oggi avrebbe compiuto 72 anni. L’attrice, nata a Roma il 21 ottobre 1953 e scomparsa il 3 marzo 2025, è stata ricordata dal figlio Paolo Ciavarro con un post toccante sui social, a pochi giorni dall’intervista a Verissimo. Un messaggio semplice ma intriso d’amore, che ha scosso il cuore dei fan e di quanti hanno seguito con affetto gli ultimi mesi di vita della grande interprete italiana.

Le parole d’amore di Paolo Ciavarro per la madre

“Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Auguri mamma, ti amo” ha scritto Paolo Ciavarro nella didascalia del posto con due immagini che lo ritraggono insieme alla madre.

Un messaggio breve, intimo, accompagnato da un cuore bianco, pubblicato proprio nel giorno in cui Eleonora avrebbe festeggiato il compleanno.

L’attore e conduttore, che più volte aveva parlato del dolore per la perdita della madre, ha voluto condividere ancora una volta la sua emozione, ricevendo una valanga di messaggi di affetto e vicinanza.

L’ondata di affetto per Eleonora Giorgi

Tantissimi i commenti di chi ha voluto esprimere vicinanza a Paolo e ricordare Eleonora.

“Bellissime foto, quanto vi assomigliate“, scrive un utente. Un altro aggiunge: “I ricordi all’inizio sono come lame, poi diventano tesori da custodire“.

Un fiume di parole piene di calore, segno dell’amore che il pubblico ancora nutre per un’artista capace di lasciare un segno indelebile nel cinema e nella televisione italiana.

Fino agli ultimi giorni, Eleonora Giorgi aveva scelto di mostrarsi con sincerità, parlando apertamente della sua battaglia contro il tumore e del valore della vita. Un coraggio che l’ha resa un esempio di forza e autenticità.