Rocío Muñoz Morales torna a parlare della sua vita privata e del momento che sta vivendo dopo la fine di una lunga relazione con l’ex Raoul Bova: svelati i loro rapporti oggi.

Dopo settimane di indiscrezioni e silenzi, Rocío Muñoz Morales torna a parlare del suo rapporto con Raoul Bova, ma lo fa con un tono inatteso. L’attrice spagnola ha raccontato con il suo solito sorriso il momento che sta attraversando, svelando qual è oggi il rapporto con l’ex compagno.

L’accordo di separazione e la nuova serenità

Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, sarebbe stato raggiunto un accordo sulla separazione tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova. Pur non essendo mai stati sposati, era necessario definire l’affidamento delle figlie. Inizialmente l’attrice avrebbe voluto la tutela esclusiva, ma la decisione finale – frutto della mediazione dei rispettivi legali – ha portato a un’intesa pacifica e a un assegno di mantenimento ritenuto generoso. Un passo importante che ha permesso ai due ex di ristabilire un equilibrio familiare e di evitare lunghe dispute giudiziarie.

Rocío Muñoz Morales e le parole in diretta su Raoul Bova

A confermare ulteriormente il clima ormai rasserenato tra i due, è stata una recente chiacchierata di Rocío in diretta con Fiorello. Il tema della relazione con Bova è spuntato quasi per caso, quando si è iniziato a parlare di differenze d’età. “Potrei essere tuo padre”, ha scherzato lo showman, aggiungendo poi: “Anche Raoul potrebbe essere tuo padre”. A quel punto Rocío ha replicato con un sorriso: “Chiamate il mio ex a fare promozione a La Pennicanza e chiamate me alle 11 di sera! Ormai siamo ex. Abbiamo due figlie meravigliose. Sono molto serena, Raoul è il papà delle mie figlie e lo sarà per sempre”.

Un tono leggero, ma parole che confermano l’equilibrio ritrovato tra i due dopo la rottura. Nessuna tensione pubblica, solo il desiderio di mantenere un rapporto stabile e rispettoso per il bene delle loro bambine.