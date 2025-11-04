Chiara Ferragni in tribunale per il caso Pandoro Gate con un look da vera “cattiva”: ecco il messaggio nascosto dietro il tailleur nero.

Nel giorno del suo debutto in tribunale per il “Pandoro Gate”, Chiara Ferragni ha attirato l’attenzione non solo per la vicenda giudiziaria in corso, ma anche per la scelta dell’outfit con cui ha deciso di presentarsi. Per la sua prima comparizione in aula, l’influencer ha optato per un look curato nei minimi dettagli, che avrebbe definito lei stessa, in un post pubblicato in passato su Instagram, da vera “cattiva“. Ecco cosa si cela dietro il suo abbigliamento.

Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate: il suo look total black

Per la sua prima apparizione in tribunale, Chiara Ferragni ha puntato su un look sofisticato ma potente. L’influencer ha indossato un tailleur total black della collezione Autunno/Inverno 2022 di Sportmax, composto da un blazer doppiopetto con spalline imbottite.

Non si tratta di un completo qualsiasi: è un capo strutturato, dalla costruzione sartoriale pensata per esaltare la femminilità, ma con richiami maschili decisi. Il blazer, disponibile sul sito di Sportmax al prezzo di 670 euro, è descritto come un “modello pince e fianchetti che disegnano una silhouette femminile. Il rever a lancia e il taschino diagonale richiamano i modelli maschili“.

Un vecchio post su Instagram svela il messaggio dietro questo outfit

Chiara Ferragni ha già indossato in passato questo stesso completo nero, condividendo le immagini su Instagram. In un post del 19 ottobre 2025, nella didascalia dell’album scrisse: “Onestamente, mi sono sentito la più cattiva di tutti con questo vestito”. Un commento che oggi assume un significato ancora più forte.

Indossare lo stesso outfit per la prima udienza del caso Pandoro Gate non sembra una scelta casuale. È come se l’imprenditrice digitale avesse voluto riprendere quel messaggio, rivestendosi dello stesso spirito deciso.