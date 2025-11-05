Morgan torna in tribunale e la decisione di Angelica Schiatti sorprende tutti: ecco cosa è successo durante l’ultima udienza.
Si riaccendono i riflettori su Morgan, al secolo Marco Castoldi, ma non per motivi musicali. L’artista, noto per la sua carriera e le sue vicende personali spesso controverse, è tornato a far parlare di sé per la vicenda giudiziaria che coinvolge anche una sua ex compagna e musicista Angelica Schiatti. Dopo mesi di silenzio e rinvii, il caso ha avuto un nuovo colpo di scena in tribunale, con una decisione che potrebbe cambiare il corso del processo.
Angelica Schiatti rifiuta l’accordo economico
Il procedimento a carico di Morgan prosegue davanti al Tribunale di Lecco, dove il cantante è imputato per atti persecutori e diffamazione aggravata nei confronti di Angelica Schiatti, sua ex compagna. L’udienza ha visto il tentativo dell’artista di chiudere la vicenda con un gesto conciliatorio: un’offerta economica di 100mila euro a titolo di risarcimento.
Secondo quanto riportato dall’Ansa, Morgan avrebbe presentato in aula un assegno circolare, chiedendo che la querela venisse ritirata. Ma Angelica avrebbe risposto con fermezza, scegliendo di non accettare la proposta e di proseguire nel processo. La difesa di Castoldi aveva anche sollevato un’eccezione di legittimità costituzionale, ora rientrata, e l’udienza è stata rinviata al mese di dicembre per i prossimi sviluppi.
Morgan rompe il silenzio dopo il rifiuto dell’ex
Dopo il rifiuto della ex compagna, Morgan ha commentato la vicenda con parole amare: “Qui la vittima sono io, perseguitato, e lo vedete, perché dall’altra parte si fanno concerti e feste. Sono io quello che ha perso la dignità, che non ha lavoro, ma non ho fatto niente”. I due artisti si erano conosciuti nel 2014, vivendo una relazione turbolenta terminata nel 2020, quando Angelica ha presentato denuncia e ottenuto l’attivazione del codice rosso.
Da allora, secondo le accuse, Morgan avrebbe continuato a contattarla con messaggi minacciosi e diffamatori, arrivando perfino a coinvolgere la madre della cantante e il suo attuale compagno, Calcutta, in scambi accesi e pubblicazioni online. La decisione di Angelica Schiatti di non accettare il risarcimento segna ora un punto di svolta: la musicista ha scelto la via del tribunale, non quella del compromesso. Ora la parola passa alla giustizia, in attesa dell’udienza di dicembre che potrebbe definire il futuro del caso.