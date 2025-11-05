Morgan torna in tribunale e la decisione di Angelica Schiatti sorprende tutti: ecco cosa è successo durante l’ultima udienza.

Si riaccendono i riflettori su Morgan, al secolo Marco Castoldi, ma non per motivi musicali. L’artista, noto per la sua carriera e le sue vicende personali spesso controverse, è tornato a far parlare di sé per la vicenda giudiziaria che coinvolge anche una sua ex compagna e musicista Angelica Schiatti. Dopo mesi di silenzio e rinvii, il caso ha avuto un nuovo colpo di scena in tribunale, con una decisione che potrebbe cambiare il corso del processo.

Angelica Schiatti rifiuta l’accordo economico

Il procedimento a carico di Morgan prosegue davanti al Tribunale di Lecco, dove il cantante è imputato per atti persecutori e diffamazione aggravata nei confronti di Angelica Schiatti, sua ex compagna. L’udienza ha visto il tentativo dell’artista di chiudere la vicenda con un gesto conciliatorio: un’offerta economica di 100mila euro a titolo di risarcimento.

Morgan – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato dall’Ansa, Morgan avrebbe presentato in aula un assegno circolare, chiedendo che la querela venisse ritirata. Ma Angelica avrebbe risposto con fermezza, scegliendo di non accettare la proposta e di proseguire nel processo. La difesa di Castoldi aveva anche sollevato un’eccezione di legittimità costituzionale, ora rientrata, e l’udienza è stata rinviata al mese di dicembre per i prossimi sviluppi.

Morgan rompe il silenzio dopo il rifiuto dell’ex

Dopo il rifiuto della ex compagna, Morgan ha commentato la vicenda con parole amare: “Qui la vittima sono io, perseguitato, e lo vedete, perché dall’altra parte si fanno concerti e feste. Sono io quello che ha perso la dignità, che non ha lavoro, ma non ho fatto niente”. I due artisti si erano conosciuti nel 2014, vivendo una relazione turbolenta terminata nel 2020, quando Angelica ha presentato denuncia e ottenuto l’attivazione del codice rosso.

Da allora, secondo le accuse, Morgan avrebbe continuato a contattarla con messaggi minacciosi e diffamatori, arrivando perfino a coinvolgere la madre della cantante e il suo attuale compagno, Calcutta, in scambi accesi e pubblicazioni online. La decisione di Angelica Schiatti di non accettare il risarcimento segna ora un punto di svolta: la musicista ha scelto la via del tribunale, non quella del compromesso. Ora la parola passa alla giustizia, in attesa dell’udienza di dicembre che potrebbe definire il futuro del caso.