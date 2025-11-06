Tra gelosie, voci e frecciatine social, torna alta la tensione nella famiglia Totti. Spunta una voce su Noemi Bocchi e la risposta di Ilary Blasi non passa inosservata.

Tra nuovi amori, vecchie ferite e rapporti familiari sempre più tesi, l’equilibrio nella famiglia Totti sembra essersi incrinato ancora una volta. Le ultime voci parlano di un clima tutt’altro che sereno tra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e la figlia Chanel, mentre sullo sfondo spunta la gelosia della sua attuale compagna, Noemi Bocchi, e un gesto social di Ilary Blasi che non è passato inosservato. Ma cosa sta succedendo?

Francesco Totti, la rivelazione che cambia tutto

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, il rapporto tra Francesco Totti e la figlia Chanel sarebbe diventato sempre più complicato. Alla base delle tensioni familiari ci sarebbe anche la gelosia di Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex calciatore. La donna, si legge, sarebbe infastidita non solo dal legame che Totti continua ad avere con il suo passato accanto a Ilary Blasi, ma anche da ogni riferimento alla sua ex moglie.

Un segnale in questa direzione sarebbe arrivato proprio dalle parole del “Capitano”, che in un’intervista a Prime Video Sport con Luca Toni ha voluto chiarire un mistero durato quasi 25 anni: “La scritta ‘6 Unica!’ era dedicata ai tifosi della curva della Roma” e non, come tutti avevano creduto, a Ilary Blasi. Una precisazione che, secondo Oggi, sarebbe legata proprio alla gelosia di Noemi Bocchi: “Pare infatti che l’ex campione non possa nemmeno pronunciare il nome di Ilary senza procurare irritazione nell’attuale fidanzata”.

Chanel Totti con Noemi Bocchi, Francesco Totti, Cristian Totti – www.donnaglamour.it

Chanel Totti, il rapporto complicato con il padre e il messaggio di Ilary Blasi

Ma le difficoltà non si fermerebbero qui. Sempre secondo Oggi, “Noemi sarebbe gelosa anche del passato familiare di Francesco”, e questa tensione avrebbe finito per influenzare anche il rapporto con Chanel, da sempre molto legata alla madre. L’ex calciatore, inoltre, non approverebbe del tutto la scelta della figlia di lavorare in televisione: già in passato avrebbe negato la sua partecipazione a Ballando con le stelle, mentre non sarebbe riuscito a impedirle quella a Pechino Express.

Nel frattempo, Ilary Blasi ha reagito a distanza con la consueta ironia: la conduttrice è apparsa su Instagram indossando una maglietta con la scritta “Se lallero”, un modo romano per dire “Sì, come no…”. Un gesto breve ma pungente, che molti hanno interpretato come una risposta diretta alle parole del suo ex marito. Una situazione, dunque, sempre più delicata e segnata da tensioni che intrecciano amore, gelosia e incomprensioni familiari, a conferma di come – anche dopo la separazione – i rapporti nella famiglia Totti continuino a far discutere.