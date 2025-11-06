“Non ci si rende conto…”: le prime parole di Gianmarco Steri dopo il confronto a Uomini e Donne

Dopo giorni di silenzio, Gianmarco Steri torna a parlare di Uomini e Donne e risponde alle accuse di incoerenza.

Dopo giorni di silenzio e una puntata accesa di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha deciso di intervenire pubblicamente. L’ex corteggiatore romano, finito al centro del confronto tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon, ha scelto i social per rispondere a chi lo accusa di incoerenza. Le sue parole, arrivate dopo la sua chiacchierata presenza in studio e il clamore mediatico che ne è seguito, hanno riportato l’attenzione su un tema oggi più attuale che mai: il potere e i rischi dei social network.

Il confronto acceso a Uomini e Donne

Durante la registrazione del programma condotto da Maria De Filippi, Gianmarco era intervenuto nel confronto tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Il tema principale dello scontro era stato l’uso dei social da parte della ragazza, accusata da Ciro di avergli mancato di rispetto postando delle stories dedicate a Steri poco dopo la loro rottura.

Anche Tina Cipollari aveva espresso dubbi sulla tempistica, insinuando che tra Martina e Gianmarco ci fosse stato uno scambio di messaggi già prima della separazione. Alla fine, la giovane ha ammesso di aver agito in modo impulsivo, pubblicando contenuti che hanno alimentato le voci di una nuova frequentazione.

Nonostante la tensione, il confronto si è concluso in modo sorprendente: Ciro Solimeno ha ricevuto la proposta di sedere sul trono, accettando di mettersi nuovamente in gioco, mentre Gianmarco Steri ha scelto di raccontare la sua verità lontano dalle polemiche televisive.

Gianmarco Steri e il messaggio dopo il confronto

Nelle ultime ore, Gianmarco Steri è intervenuto sui social per chiarire la sua posizione dopo l’acceso confronto televisivo. Tutto è iniziato da un commento apparso sotto un suo post promozionale dedicato alla sua attività da barbiere, dove qualcuno lo accusava di aver contraddetto le proprie parole sull’uso dei social. Steri, che in studio aveva difeso Martina dalle critiche di Ciro Solimeno, si era detto poco incline a un utilizzo costante delle piattaforme.

A chi lo ha accusato di incoerenza, ha replicato con un messaggio riflessivo: “I social danno la possibilità di giudicare sia nel bene che nel male ogni cosa, alterando la realtà. Non ci si rende conto di quanto si possa ferire o, al contrario, far sentire troppo importante qualcuno o qualcosa. Intendevo questo, per il resto ben vengano i social”. Un chiarimento che ha riportato la discussione sul piano umano, evidenziando quanto anche un semplice post possa essere interpretato e giudicato in modi opposti.