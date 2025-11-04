Uomini e Donne, anticipazioni: confronto tra Ciro, Martina e Gianmarco, poi il colpo di scena di Maria De Filippi

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano un nuovo, inaspettato capitolo nel dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Nella registrazione di ieri, 3 novembre 2025, Ciro Solimeno, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati protagonisti di un confronto molto atteso. Le emozioni non sono mancate, e la puntata si è conclusa con una decisione sorprendente che cambierà gli equilibri del programma, dopo il gesto della padrona di casa.

Confronto acceso tra Ciro, Martina e Gianmarco

Martina De Ioannon è tornata in studio per chiarire definitivamente con il suo ex, Ciro Solimeno, dopo il “no” ricevuto nella scorsa puntata. Insieme a Gianmarco Steri – con cui si starebbe frequentando – ha raccontato a Maria De Filippi e al pubblico la nuova fase della loro vita sentimentale.

Durante il suo trono, infatti, Martina aveva scelto Ciro, lasciando fuori Gianmarco, che in seguito era diventato tronista e aveva iniziato una storia con Cristina. Tuttavia, come rivelato dalle anticipazioni, entrambe le coppie si sarebbero già dette addio.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’incontro tra gli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne è stato intenso, ma si è concluso con toni pacati e con un apparente punto fermo tra Martina e Ciro. Un chiarimento necessario, ma che ha celato un inatteso colpo di scena per i fan del programma.

La decisione di Maria De Filippi e il nuovo tronista

Dopo il chiarimento, Maria De Filippi ha spiazzato tutti: la conduttrice ha infatti proposto a Ciro Solimeno di diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Una scelta inaspettata, arrivata proprio dopo la chiusura definitiva con Martina.Il napoletano ha accettato senza esitazioni, sedendosi sul celebre trono rosso accanto a Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania. Con il gesto di Maria, l’atmosfera in studio si è ribaltata, con Ciro che da corteggiatore si ritrova ora a ricoprire un ruolo del tutto inedito, dopo la delusione sentimentale vissuta con Martina.