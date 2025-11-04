Giorgia rompe il silenzio dopo la tensione con Achille Lauro a X Factor: l’artista racconta il retroscena e svela tutta la verità.

Dopo le tensioni in diretta a X Factor, Giorgia rompe finalmente il silenzio su quanto accaduto con Achille Lauro. La cantante, oggi impegnata con la promozione del nuovo album “G” in uscita il 7 novembre, racconta il retroscena del momento che aveva fatto discutere fan e social.

Tensione alle stelle nell’ultimo Live di X Factor

L’ultimo live di X Factor 2025 è stato caratterizzato da un momento di alta tensione: Achille Lauro ha deciso di cambiare le regole del gioco, mandando in tilt la conduttrice Giorgia. Nel momento in cui è stato chiamato a scegliere chi eliminare tra due concorrenti, Lauro ha rifiutato di prendere subito una decisione, chiedendo più tempo e passando la parola alla collega Paola Iezzi.

Giorgia, padrona di casa del talent musicale, ha provato più volte a riportarlo al regolamento, ma alla fine è stata costretta a cedere, lasciando che Lauro votasse per ultimo. Il gesto ha diviso il web con accuse di mancanza di rispetto verso il cantante, da una parte, e lodi al suo coraggio dall’altra. Ora, a distanza di giorni, Giorgia chiarisce come sono andate davvero le cose dietro le quinte.

Giorgia chiarisce tutto su Achille Lauro

Dopo le scintille sul palco di X Factor, Giorgia ha deciso di raccontare com’è andata davvero con Achille Lauro. “Sì, certo. Mi ha chiesto scusa in tutte le lingue: “Ti ho messo in difficoltà, non avrei dovuto””, ha spiegato in una intervista a Leggo.it. “Io lo capisco: davanti a due ragazze che piangono sarei andata in crisi anch’io. Per quello non faccio il giudice”.

Un chiarimento arrivato con sincerità e rispetto, che testimonia il legame professionale e umano tra i due artisti. Oggi Giorgia guarda avanti, forte di una nuova serenità: “È un tempo della mia vita in cui devo dire tanti grazie. Mi sono ricostruita i vestiti addosso. E mi sono rimessa a cantare”.



